Touche pas à mon poste : Des tensions entre chroniqueurs, un membre de l'équipe balance

Son visage est désormais bien connu des téléspectateurs de Touche pas à mon poste. Myriam Palomba, directrice de publication du magazine people Public, officie désormais autour de la table de Cyril Hanouna. Elle n'est pas chroniqueuse récurrente mais intervient par moments sur des sujets qui touchent aux stars et pas que. Mercredi 16 février 2022, Myriam Palomba se livre sans détour sur le plateau de L'instant De Luxe 2.0, émission de Jordan De Luxe. L'occasion pour elle d'évoquer les tensions au sein de l'équipe de TPMP.

"Je ne suis pas vraiment dans l'équipe. Je suis intervenante. Il y a des gens que j'aime bien et d'autres que j'aime moins", déclare-t-elle. Et à la question de savoir qui sont ces camarades avec qui elle ne s'entend pas, Myriam Palomba fait quelques précisions. "Ce n'est pas que je ne les aime pas, mais je trouve parfois leurs prises de position débiles. J'ai besoin de partager certaines valeurs, indique-t-elle. Dans l'ensemble, ce sont des gens plutôt sympas. Je ne suis pas d'accord du tout sur certaines choses avec Matthieu Delormeau et pourtant il m'amuse."

Autre personnalité qui l'amuse nettement moins : Géraldine Maillet. "Je n'avais rien contre elle. Je trouve que c'est une fille intelligente. Et en plus les maquilleuses n'arrêtent pas de me dire qu'elle est très sympa", confie Myriam Palomba. Mais entre les deux femmes, rien ne va. "Là on a eu un clash, je sens bien que c'est un peu froid. Peut-être que ça le sera moins après", conclut-elle.

Un échange tendu sur le plateau en cause des tensions

Ce clash dont elle fait état date de janvier dernier, lorsque Cyril Hanouna animait sur le plateau de Touche pas à mon poste un débat enflammé sur la stratégie vaccinale française. Elles ne sont pas tombées d'accord et Myriam Palomba a mal pris les remarques de sa collègue. "J'ai trouvé ça d'un irrespect incroyable. Elle se permet de dénigrer les gens comme moi qui ne sont pas dans le discours unique et qui pensent que l'on peut avoir une politique sanitaire différente, avait-elle déclaré. Son discours était juste hautain et méprisant." De son côté, Géraldine Maillet indiquait : "On est en direct, on est en colère, on s'invective... C'est un espace de liberté sans précédent et c'est pour ça qu'on aime faire cette émission."

La directrice de Public avait même regretté que Daniel Riolo, l'amoureux de Géraldine Maillet, s'en prenne à elle dans l'émission Estelle à midi. "Au fond de ses tripes, il n'y a pas son cerveau", avait-il lâché à propos de Myriam Palomba. En bref, la hache de guerre n'est pas prête d'être enterrée...

