Koh-Lanta All Stars : Trois candidats auraient été rapatriés en secret suite aux tricheries

Triche, dîners clandestins, grosses disputes : cette saison de Koh-Lanta restera mémorable pour les téléspectateurs et candidats. Jamais une saison de ce célèbre programme de TF1 n'aura autant fait parler de lui. Dans Touche pas à mon poste ce 14 décembre 2021, Cyril Hanouna a partagé des informations sur le tournage de cette saison anniversaire.

Selon les informations des chroniqueurs de TPMP et de Myriam Palomba, directrice générale du magazine Public présente sur le plateau, trois candidats de Koh-Lanta : La Légende auraient fait une énorme crise, avant de s'envoler pour la France. "Des candidats se seraient énervés en apprenant les tricheries et ont menacé de tout dévoiler. Trois aventuriers auraient refusé de poursuivre le tournage et seraient rentrés sous escorte de la production. Une rumeur indique que certaines scènes auraient même été tournées à Paris", a annoncé l'animateur.

Ce à quoi Myriam Palomba a répondu par la positive, tout en donnant quelques détails : "On voit très peu d'images de l'île où ils se regroupent tous pour le jury final. Au début, on a cru que c'était parce que Clémence et Coumba ne s'entendaient pas et donc que la production aurait évité de passer les rushs. Mais en fait, c'est parce que trois candidats ont pété un plomb et n'étaient pas présents. Ils auraient été rapatriés en métropole et la production aurait décidé de filmer à Paris des images où on les voit voter. On ne sait pas si on verra cela ce soir."

Gilles Verdez, ancien rédacteur en chef du Parisien, a également partagé des informations : "L'ambiance était catastrophique sur l'île. Il y avait ceux qui allaient manger, ceux qui se sentaient exclus... Ils ont décidé de partager mais il était trop tard. D'autres ont dit que le jeu était truqué puisque certains avaient mangé et étaient plus en forme qu'eux sur les épreuves. A ce moment-là, il y a eu de vrais clashs."

C'est donc la gourmandise et la faim de certains qui ont été à l'origine des scandales de cette saison qui ne verra aucun gagnant et dont les 100 000 euros seront versés au Fonds pour Bertrand-Kamal, candidat emblématique de l'édition 2020 décédé d'un cancer du pancréas.