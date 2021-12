Koh-Lanta, la finale : Pas de gagnant ni de 100 000 euros ? L'affaire de triche qui bouleverse tout !

20 ans d'aventures, ça se fête ! ALP et TF1 proposent ainsi Koh-Lanta, La Légende, la saison All Stars célébrant le vingtième anniversaire du célèbre jeu de survie. Au casting, "la crème de la crème", les meilleurs des meilleurs. Mais pas les plus irréprochables. En effet, cette édition est marquée par plusieurs scandales de tricherie. Teheiura a mangé en cachette, violant les règles de Koh-Lanta. Et il n'est pas le seul. Ces graves manquements pourraient donner une toute autre tournure à la grande finale tant attendue du programme, mardi 14 décembre 2021.

Plusieurs aventuriers auraient pris part à des virées nocturnes avec pour but un ravitaillement. Les faits se sont déroulés les soirs de conseil, alors que les apprentis Robinson dormaient sur l'île de Raiatea. En pleine nuit, certains s'en allaient participer à des dîners clandestins à l'abri des regards... ou presque. En souvenir de ces moments certainement conviviaux, cinq aventuriers ont été pris en photo, dont Claude et Laurent. Ces derniers auraient même écopé de surnoms peu flatteurs durant le tournage, à savoir "la team roublards" et "les gentlemen tricheurs" comme le rapporte Le Parisien dans son édition de ce 14 décembre. Pointé du doigt de partout, Claude a même fini par annuler sa participation à une autre émission de TF1, le Grand concours des animateurs le 9 décembre.

Le gagnant privé des 100 000 euros et pas de finale en direct ?

Autant de polémiques qui chamboulent cette fin de saison. Mais à quel point ? Comme l'indiquent nos confrères de TV Mag, ALP et TF1 sont en pleine réflexion quant à une éventuelle sanction. Parmi les hypothèses envisagées, celle de "ne pas désigner de gagnant" lors de la grande finale "ou du moins ne pas remettre les 100 000 euros promis au vainqueur". D'après Isabelle Morini-Bosc sur les ondes de RTL ce matin, l'argent pourrait à la place revenir à l'association de Bertrand-Kamal, candidat décédé en 2020 d'un cancer. Une manière de sanctionner le gagnant s'il a triché, mais aussi d'envoyer un message fort. Toujours d'après TV Mag, cette affaire de triche ne concerne pas uniquement la poignée d'aventuriers partis en expédition mais aussi les autres candidats, restés sur place mais ayant profité de quelques denrées apportées par les fuyards "dans un esprit de camaraderie ou simplement pour garder le silence".

Autre mesure radicale : la finale ne sera pas diffusée en direct. En effet, il a été décidé après une réunion de crise de convoquer "en urgence" les aventuriers dès 10h du matin pour enregistrer à la Plaine Saint-Denis le dépouillement des votes, comme nous l'apprend Le Parisien. "Celui qui pensait remporter cette édition anniversaire étant mouillé dans plusieurs affaires de tricheries, impossible de prendre le moindre risque."

Rappelons que les trois finalistes sont Ugo, Claude et Laurent. Ce mardi 14 décembre, sur TF1, ils s'affrontent lors de la mythique épreuve des poteaux. Le gagnant choisit celui qui l'accompagne devant le jury final, qui vote alors pour l'ultime vainqueur de ce Koh-Lanta, La Légende.