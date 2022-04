Delphine Wespiser craque et fond en larmes en direct après un débat très tendu

Jeudi 7 avril 2022, Cyril Hanouna a encore une fois abordé des sujets brûlants dans son émission Touche pas à mon poste. L'animateur a notamment souhaité revenir sur une vidéo qui circule actuellement sur les réseaux sociaux et qui fait polémique. On y voit un chien, attaché mais sans muselière, être abattu par des policiers.

Les faits ont eu lieu mercredi 6 avril à Champigny-sur-Marne, en région parisienne. Les forces de l'ordre ont été appelées à intervenir pour ce qui devait être au départ "un accident de la route". Mais sur place, ils se sont bien rendus compte qu'il s'agissait d'autre chose. Un chien de race American Staff avait agressé une petite fille et, ensuite s'en prenait à une adolescente de 15 ans. Tout est alors allé très vite. Un premier policier a tenté d'éloigner le chien en lui donnant un coup de pied puis l'animal a été tué par pas moins de sept coups de feu. "Est-ce qu'ils ont eu la bonne réaction ? Pour moi, c'est oui, il n'y a même pas de débat", a déclaré Cyril Hanouna après avoir diffusé les images dans son émission.

En revanche, pour Delphine Wespiser, ils auraient pu maitriser le chien d'une autre façon. Mais surtout, elle a souhaité élargir le débat en soulignant qu'au départ "aucun chien n'est méchant" et que seuls les propriétaires sont responsables de leur attitude en leur procurant une mauvaise éducation. Déjà très émue après un débat houleux sur les enfants ukrainiens accueillis en crèche en France qui a eu plus tôt dans la soirée – Cyril Hanouna avait estimé qu'elle était "complètement hors sujet" – la compagne de Roger n'a alors pu retenir ses larmes.

Pourquoi tu souffles Cyril ?

Elle a néanmoins réussi à se reprendre pour raconter une histoire personnelle, survenue il y a quelques jours. "Ce que je veux expliquer c'est que, mes voisins ont pris un chien de catégorie chien méchant, il était toujours avec la muselière, je leur ai expliqué le b.a.-ba avec un chien, en six mois j'ai rendu ce chien fantastique. Au final, mes voisins se sont séparés, la maîtresse ne donne plus signe de vie et le mari ne voulait rien foutre de ce chien et il y a deux jours il est allé le ramener à la SPA. Donc moi, ça me fait mal que les gens n'apprennent pas à éduquer leurs chiens", s'est-elle agacée, toujours aussi bouleversée.

Mais son histoire n'a pas du tout touché Cyril Hanouna, et l'a même plutôt exaspéré tant cela n'avait "rien à voir" avec le débat d'origine selon lui. Il a d'ailleurs exprimé sa lassitude en lançant un grand souffle. "Mais pourquoi tu souffles Cyril ?", n'a alors pas compris Delphine Wespiser. Et pour elle continuer à s'exprimer malgré tout, tremblante et très affectée. Elle espère que des stages soient mis en place pour les maîtres, comme cela est par exemple le cas en Suisse et ainsi que ce genre de drame "ne se reproduise pas".