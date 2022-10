Cyril Hanouna absent de Touche pas à mon poste : pourquoi il n'a pas le droit de travailler ce mardi

Lundi 3 octobre 2022, Cyril Hanouna était de retour aux commandes de Touche pas à mon poste, sur C8. Et il a annoncé une nouvelle qui a sans doute déçu ses fidèles téléspectateurs. Ce n'est pas lui qui sera aux commandes de l'émission de ce mardi 4 octobre et il a expliqué pour quelle raison très rapidement.

Très rares sont les fois où Cyril Hanouna s'absente de son émission. Et quand c'est le cas, les raisons sont toujours dévoilées. Le présentateur de 48 ans a souhaité prévenir les téléspectateurs en ce début de semaine, c'est Benjamin Castaldi qui prendra les commandes de TPMP ce mardi. La raison ? De mardi à mercredi soir, les personnes de confession juive fêteront Kippour, soit le jour du Grand Pardon. Ainsi, ils jeûneront du coucher du soleil à la tombée de la nuit le lendemain notamment. "C'est à dire que tu peux faire des conneries toute l'année et que tu as deux jours pour te faire pardonner ! Pendant Kippour, tu n'as pas le droit de travailler, d'allumer la lumière, de manger, de boire. Il y en a même qui font le jeûne de la parole ! Tu dois aller prier à la synagogue et tu n'as pas le droit de toucher d'argent", avait expliqué Baba l'an dernier avant de célébrer ce jour Saint.

Si d'ordinaire, Cyril Hanouna était absent durant deux jours, il sera de retour mercredi soir pour rompre le jeune en direct comme il l'a dévoilé, à la grande surprise des chroniqueurs. "Je vais faire un gros trucs. Comme après on mange, je vais amener un traiteur kasher, je vais inviter tout le public, et on va tous manger ensemble à la pub de 20h10", a-t-il lancé sous les applaudissement du public.

Sa dernière absence était beaucoup moins festive. C'était début décembre et, grande première, c'est pour des raisons de santé qu'il n'avait pas pu assurer son émission phare. "Mes chéris tout d'abord je voulais vous remercier pour tous vos messages d'amour qui m'ont fait tant de bien ! Je vais mieux, j'espère être là demain. J'étais vraiment pas bien pour vous lâcher 2 jours et je me suis encore rendu compte de la chance que j'ai de vous avoir à mes côtés", avait-il tweeté après trois jours d'absence.