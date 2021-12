Cyril Hanouna absent de TPMP : il donne enfin de ses nouvelles, après 3 jours de silence

Rappelons que le papa de Bianca (10 ans) et Lino (9 ans) avait indiqué avec beaucoup de peine être contraint de s'absenter : "Mes chéris, c'est la mort dans l'âme que je vous annonce que je ne serais pas à l'antenne ce soir. Première fois en 10 ans que je rate mon rendez-vous avec vous. Mais là malheureusement je suis beaucoup trop souffrant pour pouvoir assurer le direct."

Il n'en fallait pas plus pour que les internautes s'affolent et pensent que l'animateur récemment vacciné a contracté la Covid-19 ! Finalement, il n'en est rien. En effet, jeudi 2 décembre 2021, peu avant la diffusion de TPMP sans Cyril Hanouna, C8 indiquait à nos confrères de Voici que le trublion du PAF souffre d'un banal "rhume de saison". Ouf ! Reste plus qu'à attendre si ces quelques jours de repos ont suffi à l'animateur pour se remettre sur pied et faire son retour très attendu aux commandes de Touche pas à mon poste dès ce lundi 6 décembre 2021 !