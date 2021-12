Cyril Hanouna absent de TPMP car "trop souffrant" : la vraie raison de son absence révélée

Grande première ce jeudi 2 décembre 2021. En dix ans d'antenne aux commandes de Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna s'absente pour raisons de santé. C'est l'animateur vedette lui-même qui a annoncé la nouvelle plus tôt dans la journée, sur ses réseaux sociaux. Et alors que l'identité de son remplaçant ainsi que le nom de cette maladie qui l'empêche de présenter TPMP n'avaient pas été précisés, nos confrères de Voici en disent plus.

"Mes chéris, c'est la mort dans l'âme que je vous annonce que je ne serais pas à l'antenne ce soir. Première fois en 10 ans que je rate mon rendez-vous avec vous. Mais là malheureusement je suis beaucoup trop souffrant pour pouvoir assurer le direct", a déclaré Cyril Hanouna sur Twitter. Et de promettre de "vite revenir" aux commandes du talk-show. Il n'en fallait pas plus pour que les fidèles téléspectateurs s'inquiètent et évoquent alors une possible contamination de Covid-19. En réalité, il n'en est rien. C8 indique à nos confrères que l'animateur souffre d'un banal "rhume de saison".

Rappelons que ces inquiétudes autour du virus ont fait le tour de la Toile. Tout d'abord car la cinquième vague est bel et bien installée en France, et que le nombre de cas semble s'être envolé en quelques jours, notamment en Ile-de-France. Mais aussi parce que sur le plateau de Touche pas à mon poste mercredi 1er décembre, Cyril Hanouna a toussé à plusieurs reprises. Ouf, plus de peur que de mal pour l'animateur récemment vacciné !

Plus encore, s'il est aujourd'hui malade, Cyril Hanouna devrait faire son grand retour à la télévision dès demain, vendredi 3 décembre 2021. 24 heures pour se reposer et recharger les batteries ! L'émission de ce jeudi 2 décembre 2021 n'est pas annulée. C'est l'un des membres historiques de la bande qui animera alors TPMP. En effet, comme l'annonce la chaîne, les téléspectateurs retrouveront Valérie Benaïm aux commandes du programme ! Une surprise pour certains qui s'attendaient à voir débarquer Benjamin Castaldi, jocker habituel de Cyril Hanouna. L'ancien animateur de Secret Story ne pourra pour cette fois pas assurer le show puisqu'il sera déjà pris par son émission baptisée Plein les p'tits yeux et diffusée en direct dès 21h15 sur C8, juste après Touche pas à mon poste.