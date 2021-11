Cyril Hanouna vacciné : l'animateur saute le pas grâce à une personne qu'il "aime beaucoup"

Il est rare que Cyril Hanouna se confie sur sa vie privée. Il l'a pourtant fait à l'occasion d'un dîner avec Anna Cabana dans son émission Des mots et des mets diffusée sur la chaîne YouTube de i24NEWS. L'animateur a notamment fait des confidences étonnantes sur son quotidien sage et très éloigné du personnage qu'il s'est construit à l'antenne. En outre, il a été questionné sur le sujet brûlant de ces deux dernières années : l'épidémie de coronavirus. Une pandémie que Cyril Hanouna a pris très au sérieux afin de continuer de tourner Touche pas à mon poste, tout en ne se faisant toutefois pas vacciner.

Il a apparemment changé d'avis tout récemment. "Je ne sais pas quand passera l'émission, mais je serai vacciné. J'ai rendez-vous demain", a-t-il annoncé. Mais, pourquoi ce soudain revirement ? Cyril Hanouna a vraisemblablement changé d'avis grâce à l'un de ses proches. "J'ai eu quelqu'un qui m'a dit que c'était très important de se faire vacciner. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Il m'a dit : 'C'est important là, dans la situation actuelle'", a-t-il expliqué sans révéler l'identité de cette fameuse personne.

Il ne s'agit en tout cas pas de son père médecin. Cyril Hanouna lui a fait part de sa démarche avant de sauter le pas et celui-ci lui a alors répondu : "Je suis d'accord avec cette personne." Une réponse peu étonnante étant donné qu'il a été l'un des premiers à l'y pousser en vain. "Il m'engueule", avouait Cyril Hanouna dans Le Parisien.

Auparavant, l'animateur était en effet peu à l'aise à l'idée de recevoir la fameuse injection. "Je ne suis pas vacciné car j'ai peur. Pas du vaccin, mais des piqûres en général", expliquait-il à nos confrères. Ses craintes étaient en revanche plus sérieuses lorsqu'il s'agissait de ses enfants Lino (9 ans) et Bianca (10 ans) : "J'ai peur qu'il y ait un risque pour eux. Imaginons qu'il y ait des effets négatifs, je ne me le pardonnerais jamais." Rappelons que jusqu'à présent, pour vivre le plus normalement possible, l'animateur se soumettait à des tests tous les deux jours.