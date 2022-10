"Elle s'était agenouillée devant moi": Emmanuelle Seigner tacle Adèle Hanael, scandalisée par Roman Polanski

Lors de son interview exclusive pour Sept à huit sur TF1 ce 16 octobre 2022, Emmanuelle Seigner a ouvert son coeur comme jamais. L'épouse de Roman Polanski s'était déjà exprimée sur les accusations qui visent le cinéaste franco-polonais multi-récompensé, mais cette fois, elle en parle face caméra, répondant aux questions d'Audrey Crespo-Mara. A l'occasion de la sortie de son livre autobiographie Une vie incendiée (éditions de l'Observatoire), elle est revenue sur sa relation avec son époux et père de ses deux enfants Morgane et Elvis, mais aussi sur certaines attaques de la part de féministes. Cash, elle ne craint pas les polémiques et clarifie aussi certaines choses sur une actrice qui avait manifesté tout son écoeurement lors des César.

En 2020, Roman Polanski reçoit de nouveau un César, pour le film J'accuse en l'occurence, Adèle Haenel s'emporte et quitte la salle avec fureur. "Bravo la pédophilie", peut-on l'entendre clamer dans les couloirs du théâtre du Châtelet. Emmanuelle Seigner revient sur le sujet, elle qui n'avait pas assisté à la cérémonie, comme toute l'équipe du film et raconte un autre moment, en 2014 : "Ce que je me rappelle, c'est au moment de La Vénus à la fourrure... C'était en plus une actrice que je respecte. Elle est venue me voir, au déjeuner des César. On avait huit nominations. Elle s'était agenouillée, elle m'a pris la main et elle m'a tellement félicitée pour mon rôle, pour un film de mon mari et vraiment féministe en plus." Trouvant complètement fou sa réaction aux César il y a deux ans, elle avoue ne pas la comprendre.

Dans son entretien, la soeur de Mathilde Seigner estime que son mari est sali et que sa présomption d'innocence a été bafouée. Elle est longuement revenue sur l'affaire la plus médiatisée et qui fait peser sur lui une menace d'extradition aux Etats-Unis depuis des années, celle de l'accusation de viol en 1977 sur mineure, une victime qui a demandé depuis à ce qu'elle soit laissée en dehors de toute cette médiatisation. D'après l'actrice française, elle est d'ailleurs en contact avec Roman Polanski et a de bonnes relations avec lui.