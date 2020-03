Alexia Laroche-Joubert touchée par le coronavirus : son appel à la vigilance

Alexia Laroche-Joubert est loin d'être la seule dans son cas. En France, la pandémie s'est invitée dans le quotidien de tous les secteurs, comme celui de la politique. En effet, dans l'après-midi du lundi 16 mars 2020, le maire de Nice Christian Estrosi et sa femme Laura Tenoudji ont annoncé avoir été testés positifs au Covid-19, mais hormis une bonne toux, le couple s'est dit en bonne santé. Même topo pour l'actrice de Plan Coeur, Joséphine Draï. Et outre-Atlantique, c'est la même rengaine. L'acteur Tom Hanks et sa femme Rita Wilson ont fait partie des premiers à lancer l'alerte. Rapidement suivis par Idris Elba, le chanteur Merwan Rim ou encore le footballeur Blaise Matuidi.