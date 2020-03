Koh-Lanta épinglée pour sexisme, Alexia Laroche-Joubert monte au créneau

Ambiance sur le plateau des Grandes Gueules ce mardi 3 mars 2020... L'équipe de l'émission a fait état du dernier rapport du Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes, qui estime que la télévision est aujourd'hui "stéréotypée", "inégalitaire", et "sexuée" en s'appuyant sur quelques épisodes tirés des Anges de la télé-réalité (NRJ12), Les Marseillais (W9) et Koh-Lanta (TF1). Sur ce dernier programme, Alexia Laroche-Joubert a vivement réagi, et pour cause : elle est depuis 2016 la directrice de la production du jeu d'aventure présenté par Denis Brogniart. "Déjà, on compare un jeu d'aventure familial diffusé en prime time avec des émissions de télé-réalité de séduction diffusées à 18h pour des ados...", a-t-elle rappelé par téléphone.

Alexia Laroche-Joubert est ensuite revenue sur l'engouement autour de la candidate Inès de cette saison au maillot de bain jugé un peu trop sexy. "Depuis quand les maillot de bain signifient la sexualisation ? Les hommes aussi sont en maillot de bain ! Mais ça veut dire quoi ? Il faut qu'on rhabille les femmes ? Les mettre en tenue de ski ?", s'est-elle agacée. Et de marteler : "Les candidates sont parfaitement libres !" La maman de 50 ans poursuit en évoquant les nombreuses éditions de Koh-Lanta remportées par des femmes. "Vous ne pouvez pas me parler de Koh-Lanta ! La candidate qui a gagné la dernière édition a 50 ans, et c'est une femme ! Je suis scandalisée !"

Très remontée, Alexia Laroche-Joubert finit même son intervention musclée en "demandant immédiatement un rendez-vous avec Marlène Schiappa", la secrétaire d'État chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, pointant du doigt ce fameux rapport peu fiable selon elle. "On ne peut pas laisser un rapport, qui est partiel et partial, qui laisse à désirer, mettre à mal une émission de référence, qui est regardée par un enfant sur deux, avec des valeurs qui font que les petites filles peuvent s'apercevoir que, quand on veut, on peut et on gagne !" Pour conclure, elle aime à préciser qu'elle-même est une femme et, qui est plus, "une femme productrice et une femme patronne de société de production". Voilà qui est dit !