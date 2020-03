Lenni-Kim : le chanteur de 18 ans et sa mère sont positifs au coronavirus

Il l'a annoncé samedi 21 mars sur son compte instagram, Lenni-Kim a été testé positif au Covid-19. Le jeune chanteur canadien de 18 ans a dévoilé par la même occasion que sa maman Myriam Landry a aussi été contaminée. Actuellement confiné au Canada, l'ex participant de Danse avec les stars explique être allé se faire tester dans un hôpital de Montréal après que sa mère et lui ont développé plusieurs symptômes, dont des courbatures, de la toux et des maux de tête.

Malgré son jeune âge et le contexte actuel compliqué, le chanteur semble particulièrement pondéré et raconte avec calme : "Ma mère et moi on a fait les tests pour le coronavirus et on les a reçu hier. On a été testés positifs. On l'a attrapé en gros. Mercredi, ma mère commençait vraiment à ne pas se sentir bien, elle avait de grosse courbatures, mal à la tête et surtout elle toussait beaucoup. Moi aussi j'avais des courbatures et mal à la tête, du coup on a décidé d'aller à l'hôpital pour faire nos tests. Le coronavirus, c'est extrêmement virulent, ça s'attrape super facilement. Nous, on a fait attention et on l'a quand même attrapé. Quand on vous dit de rester chez vous, c'est sérieux; restez chez vous (...) Nous nous avons la chance d'être en bonne santé avec ma mère, donc tout va bien se passer pour nous, on doit juste se confiner comme tout le monde (...) Faites attention aux personnes âgées, soyez responsables socialement. Cela n'a jamais été aussi facile de rester chez soi."

Lenni-Kim a été révélé en 2015 par l'émission The Voice Kids (il était dans la team de Patrick Fiori) avant de participer à la saison 8 de Danse avec les stars - il avait Marie Denigot pour partenaire - et d'arriver en finale du concours. Il a également joué dans les séries de TF1 Demain nous appartient et Léo Matteï, Brigade des mineurs. Depuis 2017, on peut l'entendre interpréter en duo avec Lou le générique du dessin animé ultra populaire Miraculous, les aventures de Ladybug et Chat Noir.

Discret concernant sa vie amoureuse, Lenni-Kim nous avait récemment confié être célibataire : "Je suis un peu plus à la recherche de l'amour en ce moment. Je me sens assez romantique ces temps-ci même si je suis assez préoccupé par mon travail. Je recherche quelqu'un avec qui je suis capable de partir dans des délires, qui peut comprendre ma vie, moi la sienne. Je ne suis pas à la recherche d'une relation éphémère, je veux quelque chose qui dure.Avoir une relation avec une personne de mon âge, ça peut être un peu complexe, car je mène une vie d'adulte. Une personne qui a 18 ans pourrait avoir du mal à me comprendre. À moins qu'elle ait grandi dans le même métier.

L'AFP rapporte que le Canada recensait samedi en fin de journée plus de 1.300 cas de coronavirus, et 19 décès liés à la pandémie.