Lenni-Kim célibataire : "Je recherche quelqu'un qui peut comprendre ma vie"

Jeudi 27 février 2020, Léo Mattéi, Brigade des mineurs revient sur TF1 avec une nouvelle saison. Portée par Jean-Luc Reichmann , la célèbre fiction comptera pour son grand retour sur la présence de Lenni-Kim. Purepeople.com a interviewé le chanteur et acteur.

Comment avez-vous été approché pour tourner dans la série ?

C'est Jean-Luc Reichmann qui m'a proposé le rôle. On s'était connu sur Danse avec les stars, la saison diffusée en 2017 où il y avait tout le temps un animateur différent [pour pallier l'absence de Vincent Cerutti, NDLR]. Il m'avait dit qu'il voulait qu'on fasse un truc ensemble. Je pensais que ce n'était que des paroles en l'air, mais on s'est recroisé on a parlé de Léo Mattéi. Et il m'a proposé ce rôle. J'ai passé les auditions et voilà ! En tout cas, je n'ai pas hésité une seconde, car je n'ai pas souvent eu l'occasion de jouer des rôles aussi intenses.

Comment vous êtes-vous préparé pour ce rôle ?

Ça a été un gros travail de recherches. Mon personnage fait par exemple de l'équitation. Il a grandi avec une mère qui a un centre d'équitation et qui travaille avec des jeunes un peu défavorisés. Moi, je n'ai jamais fait d'équitation j'ai donc dû me préparer. J'ai suivi des cours à Montréal, car je voulais avoir l'air crédible. En ce qui concerne la psychologie du personnage, c'était un peu plus compliqué. Je ne veux pas révéler trop de choses concernant le rôle de Lucas, mais je peux vous dire qu'il y a des scènes qui ont été dures à tourner.

Comment s'est passé le tournage avec Jean-Luc Reichmann ?

Ça s'est très bien passé. On se connaissait déjà donc, forcément, ça a aidé pour l'alchimie à la caméra. En tout cas, je l'espère, car je n'ai pas encore vu l'épisode (rires). C'est merveilleux en tout cas de jouer avec des personnes comme Jean-Luc et Florence Pernel qui ont plus d'expérience que moi. Et puis sur le plateau, on déconnait tout le temps, je déjeunais avec Jean-Luc et sa femme. Sa fille venait même parfois nous rendre visite sur le plateau. On s'est bien amusé.

Appréhendez-vous le fait de vous voir dans cet épisode de Léo Mattéï ?

J'appréhendais, au début, car je n'aime pas me regarder, j'avais peur d'être ridicule. Mais j'ai vu quelques séquences grâce à des fans, car je crois que l'épisode a d'abord été diffusé en Belgique et je me dis que, finalement, je peux être fier de moi.

En octobre dernier, le tournage a été annulé à cause d'une inondation. Pouvez-vous nous décrire un peu ce qu'il s'est passé ?

Je n'étais pas présent. Je suis parti dans la matinée, juste à temps. J'étais à l'hôtel et, le soir même, je voyais des stories de Jean-Luc Reichmann montrant l'inondation. C'était chaud pour lui de revenir en voiture après, car il était dans les calanques... c'est assez montagneux et du coup, c'était un peu complexe et dangereux.

Vous chantez, dansez, jouez la comédie... Quelle est la prochaine étape ?

Ma tournée LK Tour qui débute au mois de mars. On part pour trois mois dès le 12 mars. On va en France, en Belgique, en Suisse. Ça va être une tournée plus intimiste, plus posée. J'ai vraiment envie de me connecter à mon public, à mes fans. Il y aura moins de danse, on va beaucoup plus miser sur la musique.

Votre concert prévu le 29 mars prochain a été annulé. Pour quelle raison ?

Il y a trois dates qui ont été annulées à cause de problèmes techniques entre la production et les salles. Je n'ai rien décidé, ce sont les tourneurs.

Vous vous êtes fait connaître très jeune. Comment vit-on le fait d'être propulsé sous le feu des projecteurs ?

Il faut avoir un mental fort et avoir un entourage qui prend soin de vous. On me demande souvent si je recommande aux jeunes de commencer si tôt et ma réponse est non, car ça peut être assez compliqué. Quand tu grandis là-dedans à partir de l'âge de 13 ans, quelque part, tu sacrifies ton adolescence. Ce n'est pas facile. On ne se rend pas compte de tout le travail sur soi et de tous les sacrifices que cela demande.Pour moi, ça a été parfois très dur. Après, je n'aurais peut-être pas la maturité que j'ai sans cette expérience.

Aux dernières nouvelles, vous étiez un coeur à prendre. Est-ce toujours le cas ?

Oui c'est toujours le cas. C'était une Saint-Valentin très solitaire. Je suis un peu plus à la recherche de l'amour en ce moment. Je me sens assez romantique ces temps-ci même si je suis assez préoccupé par mon travail. On verra où ça mène et si j'ai le temps aussi...

Quel est votre type de femme ?

Il n'y a pas un type en particulier. Je recherche quelqu'un avec qui je suis capable de partir dans des délires, qui peut comprendre ma vie, moi la sienne. Je ne suis pas à la recherche d'une relation éphémère, je veux quelque chose qui dure.

Avoir une relation avec une personne de mon âge, ça peut être un peu complexe, car je mène une vie d'adulte. Une personne qui a 18 ans pourrait avoir du mal à me comprendre. À moins qu'elle ait grandi dans le même métier.

