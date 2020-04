Anne-Elisabeth Blateau (Scènes de ménages) révèle être atteinte du Covid-19

Anne-Elisabeth Blateau a vécu une semaine difficile. Interrogée par TV Mag, l'actrice de Scènes de ménages (M6) a révélé qu'elle était atteinte du coronavirus, mais indique aussi qu'elle est en voie de guérison.

C'est le 23 mars 2020 que la complice de David Mora a commencé à tousser. La fièvre est ensuite apparue : "Une fièvre un peu étrange, pas très haute, je suis montée jusqu'à 39,7 degrés. Je n'étais vraiment pas bien. Tous les médecins que j'ai pu avoir en visio m'ont dit qu'il n'y avait pas trop de doute à avoir sur le diagnostic." Anne-Elisabeth Blateau est donc restée chez elle, car elle ne ressentait pas de détresse respiratoire. "J'étais très fatiguée et je me disais que j'avais attrapé froid. J'étais un peu dans le déni puis au fur et à mesure, ça s'est aggravé. Une fois que la fièvre et la toux étaient vraiment importantes, c'était devenu évident. Oui, j'ai eu peur car on n'est pas dans un climat très rassurant", a poursuivi l'actrice de 43 ans. Afin de se sentir mieux, Anne-Elisabeth Blateau s'est soignée au Paracetamol. Mais cela ne lui faisait aucun effet, elle qui a plus pour habitude de prendre de l'Ipubrofène, un médicament déconseillé quand on est atteint du Covid-19.

En couple et maman d'un petit garçon prénommé Hadrien (3 ans), la comédienne a dû faire très attention pour ne pas contaminer les hommes de sa vie : "Je me suis isolée dans une pièce. L'isolement était compliqué car pour bien faire, il faudrait avoir un petit studio indépendant, ce qu'on n'a pas. Néanmoins, je suis restée loin d'eux le plus possible."

Un travail à distance

Aujourd'hui, Anne-Elisabeth Blateau va mieux, même si elle "tousse encore un peu" et qu'il lui reste "quelques signes d'essoufflement". "Ça fait une semaine donc je suis sur la fin. Le week-end dernier a été très difficile. Les courbatures étaient vraiment douloureuses avec de la fièvre qui monte, qui descend toute la journée. J'attends encore 48 heures et s'il ne se passe rien, je pense que j'aurai vaincu le virus", a-t-elle déclaré.

Anne-Elisabeth Blateau ne sait pas comment elle a pu être contaminée car a priori, il n'y a aucun autre cas dans l'équipe de Scènes de ménages. "J'ai prévenu uniquement Christian Baumard, coprésident du groupe Kabo. Je n'ai pas fait un message groupé à tout le monde. C'est seulement ce mardi en lecture que je leur ai dit que j'étais malade et que c'était certainement le coronavirus. On ne s'est pas étendu là-dessus. On n'avait pas très envie d'en parler", a-t-elle répondu après qu'on lui a demandé quelle avait été la réaction de ses collègues.

En attendant la reprise du tournage, les acteurs et la production organisent des séances de lecture en visio. "Ainsi, on va pouvoir beaucoup tourner une fois le confinement levé et rattraper notre retard. Je me demande même si on ne va pas devoir tourner en août. M6 a pas mal d'inédits", a-t-elle expliqué.