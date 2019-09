Justin Trudeau se fait pincer pour une blackface : "Je me déçois moi-même..."

Presque aussi cool que Barack Obama, le Premier ministre canadien Justin Trudeau avait entamé son mandat en 2015 avec une cote de popularité très haute. Un plébiscite lié à son style simple, jeune, son soutien des femmes et des LGBT ainsi qu'à ses petites excentricités amusantes... Mais la politique reprend toujours le dessus et il a depuis chuté dans les sondages. Alors qu'il est en campagne pour sa réélection, une photo d'une blackface – ou brownface au Canada – lui est revenue au visage.

C'est le magazine Time qui a déterré une photo de Justin Trudeau, le visage peint en noir lors d'une soirée en 2001. À l'époque, il était âgé de 29 ans et enseignait à Vancouver dans une école privée. Cette photo tombe très mal puisqu'il essaye de décrocher un deuxième mandat. Cet acte jugé raciste entré dans la lumière depuis peu de temps pourrait coûter cher au Premier ministre.

Mercredi 18 septembre 2019, Justin Trudeau n'a pas tardé à réagir pour tenter d'éteindre la polémique. Ainsi, il a parlé à la presse dans l'avion qui faisait route pour Halifax, se disant "furieux" envers lui-même et "déçu" de lui-même. "Je n'aurais pas dû le faire. C'était une erreur. (...) Je regrette profondément. Je m'excuse profondément. Je suis vraiment désolé", a-t-il déclaré avec émotion. L'homme politique a admis un acte "raciste" tout en expliquant ne pas en avoir eu conscience à l'époque des faits. Le dirigeant libéral a ajouté qu'il s'était déguisé lors d'une soirée au dîner annuel de l'école privée de West Point Grey Academy, située à Vancouver, où il enseignait. Sur cette image en noir et blanc, on peut le voir souriant, entouré de quatre femmes, portant un turban, le visage et les mains recouverts de noir.

"Je suis déguisé avec un costume d'Aladdin et je me suis maquillé. Je n'aurais pas dû le faire. C'est quelque chose que je ne considérais pas comme raciste à l'époque, mais je reconnais aujourd'hui que c'était raciste. Et j'en suis profondément désolé", a-t-il ajouté.

Il n'est pas le premier à se faire épingler pour un blackface. En France, le footballeur Antoine Griezmann avait lui aussi été vivement critiqué pour un acte similaire.