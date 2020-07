Mort de Nick Cordero - Dure cérémonie d'adieux : "Son esprit était là"

Amanda Kloots a organisé une petite cérémonie d'adieux pour son défunt mari, l'acteur de Broadway Nick Cordero. Il y a une semaine, il succombait à plus de 90 jours de complications graves liées au coronavirus. Dimanche 12 juillet 2020, elle a publié sur Instagram une photo de leur fils, Elvis Eduardo (1 an), lors de cette cérémonie.

"J'ai dit : 'Nick aurait voulu que ce soit une grande fête. Essayons de rire, de partager de belles histoires et de chanter pour lui et en sa mémoire.' Il aurait adoré ça. C'était beau et parfait. Son esprit était bien là, avec nous", a tendrement légendé Amanda Kloots.

Ensemble, les proches de Nick Cordero ont chanté la chanson I'm Here, de The Color Purple. "Nick et moi avions vu ce spectacle à Broadway il y a des années et il a quitté le théâtre en pleurs, bouche bée. Alors quand elle a été jouée hier soir, le deuxième couplet m'a fait du mal. Vraiment, je suis effrayée. Effrayée de mon nouveau quotidien, de la douleur, de la perte et du fait de devoir être assez forte pour aller de l'avant. Mais je sais que Nick veille sur moi, croit en moi et n'espère que le meilleur", a-t-elle joliment poursuivi.

"Il veut que je VIVE cette nouvelle vie et que je sois la meilleure version de moi-même pour notre fils. Je lui ai promis à l'hôpital que j'essaierais de faire ça. Donc j'ai entendu les paroles de cette superbe chanson hier je me suis dit : 'Ok, quand j'aurai peur de ne pas y arriver, je mettrai cette chanson. Ce sera mon hymne'", a conclu Amanda Kloots, tout en partageant les paroles de cette chanson.

Nick Cordero est mort le 5 juillet 2020, au centre Cedars-Sinai de Los Angeles. Il avait 41 ans. Admis en mars pour ce qu'il pensait être une pneumonie, l'acteur avait ensuite passé des tests pour le Covid-19, dont un est revenu positif. Amputé depuis de sa jambe droite, il survivait grâce à une dialyse, un ventilateur et un pacemaker. Il avait aussi longuement été plongé dans un coma artificiel.