Nick Cordero en soins intensifs : il manque les premiers pas de son fils

Le petit Elvis a fêté son premier anniversaire le 9 juin dernier. "Il est né à 6h41 du matin. Nous avons plein de trucs fun prévus pour le petit bout. Je vais avoir Nick en FaceTime. Ça me brise le coeur que Nick ne puisse pas être là. Je ne peux littéralement pas en parler parce que ça me rend trop triste. J'ai prévu de l'appeler pour qu'il puisse voir Elvis", a déploré Amanda Kloots sur les réseaux sociaux.

Cette coach sportive a expliqué être "hyper sensible" ces derniers temps, alors que son mari est en soins intensifs depuis plus de deux mois. "Ça fait 73 jours qu'il est à l'hôpital et on n'est même pas aux premiers kilomètres de la course. C'est vraiment, vraiment dur", a-t-elle confié dans une story Instagram.

L'état de Nick Cordero semble s'améliorer depuis qu'il bénéficie d'un traitement à base de cellules souches. L'acteur nommé aux Emmy Awards est réveillé de son coma artificiel depuis le mois de mai, mais il n'a toujours pas retrouvé toutes ses facultés. Il avait été admis au mois de mars dernier et avait contracté une forme grave du Covid-19.

Depuis son diagnostic, Nick a survécu à deux infections au poumon et subi l'amputation de sa jambe droite après un problème de coagulation du sang. Il devra ensuite se plier à de longs mois de rééducation.