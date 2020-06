Nick Cordero ravagé par le Covid-19 : sa femme "prie pour un miracle"

Placé dans une unité de soins intensifs depuis la fin du mois de mars, Nick Cordero n'est toujours pas sorti d'affaire. Son épouse Amanda Kloots "prie pour un miracle", espérant que son mari star de Broadway rentre un jour à la maison.

Samedi 30 mai 2020, elle a partagé un message en story disant : "Je prie toujours pour un miracle. Parfois, on répond à cette prière comme on l'a demandé, et parfois on lui répond d'une manière que l'on ne pourra jamais comprendre." Amanda Kloots déplore le fait que l'état de santé de Nick stagne. "On attend juste qu'il aille mieux. On est à un point où on a un peu fait tout ce qu'on pouvait faire et, maintenant, on attend de voir des progrès. On administre à Nick une grande dose de stéroïdes pour soulager l'inflation de son corps et on attend de voir si ça marche", a-t-elle détaillé.

Nick Cordero a récemment fait une rechute, souffrant cette fois d'une nouvelle infection du poumon. Un retour à la case départ. "Ça a été une semaine compliquée", avait expliqué Amanda. L'acteur de Broadway avait été admis à l'hôpital de Cedars-Sinai de Los Angeles en mars dernier, pour ce qu'il croyait être une pneumonie. Après des tests et une infection au poumon, on lui avait diagnostiqué le Covid-19.

Nick Cordero avait alors dû être placé en coma artificiel et avait développé un problème de coagulation du sang, ce qui avait nécessité l'amputation de sa jambe droite. L'acteur de 41 ans, nommé aux Emmy Awards, et Amanda Kloots sont déjà parents d'un petit Elvis Eduardo (11 mois).