Nick Cordero face au Covid-19 : après l'amputation, une inquiétante fièvre

Après des complications dues au coronavirus, l'acteur star de Broadway Nick Cordero avait dû être amputé de sa jambe droite. Alors que sa femme Amanda Kloots donnait depuis des nouvelles rassurantes de son état de santé, celui-ci semble s'être une fois de plus dégradé. On devait notamment lui enlever son assistance respiratoire, mais il a développé une inquiétante fièvre lundi matin.

Sur Instagram, Amanda dit que les médecins n'ont pas pu lui enlever le respirateur après que Nick Cordero "a eu de la fièvre qui a causé une baisse considérable de sa pression sanguine". Son mari reprend désormais des médicaments pour la pression sanguine, que les médecins avaient supprimés "pour être sûrs qu'ils ne camouflent pas une éventuelle fièvre", preuve qu'il serait encore infecté par le virus.

Maintenant, les docteurs cherchent à identifier ce qui cause sa fièvre soudaine. "Ils ont la situation sous contrôle. Ils sont en train de travailler, de prendre soin de lui, mais ils vont garder le respirateur jusqu'à ce son état soit stable", a précisé Amanda Kloots. Il avait été décidé d'intuber Nick Cordero "pour que ce soit plus confortable" après que sa jambe droite a dû être amputée à cause d'un problème de coagulation du sang, dû au Covid-19.

Vendredi dernier, Amanda Kloots annonçait que son mari avait battu le virus, avec deux tests revenus négatifs depuis son amputation. Nick Cordero, 41 ans, a également été placé sous pacemaker pour stabiliser son rythme cardiaque. Il est en unité de soins intensifs depuis la fin du mois de mars.

L'acteur nominé aux Tony Awards avait été admis à l'hôpital pour de simples "difficultés à respirer" après avoir reçu un diagnostic de pneumonie. Il avait alors passé deux tests pour le coronavirus, revenus négatifs, avant d'en passer un troisième qui s'est avéré positif.

Nick Cordero et son épouse Amanda Kloots ont accueilli l'an dernier leur premier enfant à deux, un petit garçon de 10 mois prénommé Elvis Eduardo.