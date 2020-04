Covid-19 - Nick Cordero amputé d'une jambe : sa femme donne des nouvelles

Après des complications liées au coronavirus, Nick Cordero a dû être amputé de la jambe droite. Amanda Kloots, l'épouse de l'acteur star de Broadway donne régulièrement des nouvelles de son état de santé. Mardi 21 avril 2020, elle a indiqué que "les choses allaient mieux", après l'opération de son mari.

Nick Cordero a également subi une IRM du cerveau et de la moelle osseuse pour vérifier qu'ils n'avaient pas été touchés. "On enlève progressivement certains médicaments et machines qui aidaient Nick, ce qui est vraiment un progrès", a précisé Amanda Kloots. L'acteur américain a cependant toujours besoin d'un ventilateur pour respirer et ne s'est toujours pas réveillé du coma artificiel dans lequel il avait été plongé. "Au niveau cérébral, la situation reste la même, donc ils vont une IRM le plus vite possible", a-t-elle ajouté.

Pour la première fois, la situation semble s'améliorer, et non pas se détériorer. "Je suis assez heureuse ! Pour la première fois en plusieurs jours, j'ai l'impression que les choses progressent doucement. J'ai beaucoup d'espoir et l'impression que les choses vont s'arranger", a conclut Amanda Kloots.

Nick Cordero, qui a obtenu une nomination aux Tony Awards pour son rôle dans Bullets Over Broadway, est admis dans une unité de soins intensifs depuis fin mars. Il avait été transporté à l'hôpital parce qu'il avait "du mal à respirer" après que les médecins lui avaient diagnostiqué une pneumonie. Nick Cordero avait été testé négatif deux fois au Covid-19 avant que le troisième ne devienne positif. À seulement 41 ans, l'acteur américain avait dû être plongé dans un coma artificiel.

Après avoir découvert une "nouvelle infection" dans ses poumons, il avait dû être opéré. Pendant son rétablissement, il a souffert d'un problème de coagulation du sang au niveau des orteils droits. Après avoir testé un traitement qui lui a causé une hémorragie interne, Nick Cordero avait dû être amputé de la jambe droite.

Nick Cordero est également papa, d'un petit garçon prénommé Elvis Eduardo (10 mois).