Nick Cordero face au Covid-19 : amputé d'une jambe, il est enfin sorti du coma

Nick Cordero s'est enfin réveillé de son coma artificiel ! Dans une vidéo publiée sur Instagram, son épouse Amanda Kloots a expliqué que son mari est conscient après avoir passé plus d'un mois alité dans une unité de soins intensifs, après des complications liées au coronavirus.

"Nick, Dada est réveillé ! Super ! Papa est réveillé !", a-t-elle dit à son fils Elvis Eduardo (11 mois), dans une vidéo. "J'ai demandé au docteur aujourd'hui, il m'a dit qu'il était réveillé. Mais Nick est tellement faible actuellement que même ouvrir les yeux lui demande toute son énergie. Papa l'a fait !", a expliqué Amanda Kloots dans cette séquence, précisant que son mari ne pouvait toujours pas fermer la bouche.

"Mais il obéit aux ordres des docteurs, ce qui veut dire que son état mental est en train de revenir", a ajouté la mère de famille. "On ne veut pas non plus trop se réjouir de cette nouvelle. Le chemin sera long et on n'en est encore qu'au début, mais le fait qu'il se réveille et qu'il puisse suivre des ordres est un miracle. Il revient ! C'est juste un jour génial", s'est-elle félicitée.

Pour la fête des Mères américaine, qui a eu lieu dimanche 10 mai 2020, Amanda a même pu appeler son mari en FaceTime, avec l'aide des médecins. "Je lui ai demandé de lever les yeux, et il l'a fait. Je lui ai demandé de les baisser, et il l'a fait !", a-t-elle raconté.

Nick Cordero, star de Broadway, avait dû être amputé de sa jambe droite après avoir souffert d'une coagulation du sang causée par son placement sous coma artificiel. Il est en unité de soins intensifs depuis fin mars. Il y avait été admis pour de simples "difficultés respiratoires" après qu'on lui avait diagnostiqué une pneumonie.