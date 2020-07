Mort de Nick Cordero à 41 ans : sa veuve traverse "la pire période" de sa vie

Après trois mois de lutte, le comédien Nick Cordero est mort. Son décès a été annoncé par sa femme Amanda Kloots sur Instagram. À 41 ans, celui qui était une star des planches de Broadway à New York, a été emporté à cause du coronavirus. Il devait prochainement recevoir une double greffe des poumons...

Sur son compte, la comédienne et prof de fitness américaine de 38 ans a partagé plusieurs photos et vidéos souvenirs de son défunt mari. Elle a notamment publié une vidéo réalisée par sa soeur et n'a pas caché l'immensité de sa tristesse depuis la mort de Nick Cordero. "Comment est-ce qu'on traverse la pire période de sa vie ? Grâce à la famille", a-t-elle commenté en légende. Et de poursuivre : "Je me suis réveillée avec cette vidéo faite pour moi par ma soeur. (...) J'ai toujours eu de la chance d'avoir une famille qui aime passer du temps ensemble et se soutenir mutuellement. J'ai été encore plus chanceuse d'avoir du côté de Nick des membres de sa famille proche et éloignée qui étaient pareils. Cette vidéo retrace ses 95 derniers jours. L'amour, l'épuisement, les liens, les sourires, la musique, l'entraînement, le dur travail, l'attention, le soutien et, surtout, l'amour. (...) Pendant des périodes de traumatisme, passez du temps avec votre famille. Souriez à travers les larmes."

Depuis la mort de Nick Cordero, papa d'un petit Elvis depuis peu, les hommages se sont multipliés. "Je n'ai sincèrement jamais connu une personne plus adorable. Mais le Covid-19 s'en fiche de la pureté de votre âme ou de la bonté de votre coeur. (...) Je suis tellement reconnaissant d'avoir fait entrer Nick Cordero dans ma vie", a ainsi écrit Zach Braff sur Instagram. "La nouvelle est incroyablement triste. Pouvons-nous, s'il vous plaît, faire ce que nous devons en tant que pays pour combattre ce virus ensemble ? Il se fiche que vous soyez en bonne santé. (...) Il se fiche que vous soyez fatigué de porter un masque", a pour sa part réagi Jesse Tyler Ferguson sur Twitter. "Je n'ai même pas les mots pour l'instant. Aujourd'hui, Nick Cordero a perdu sa bataille contre le Covid-19. Pour tous ceux qui pensent que cette maladie est inoffensive, elle ne l'est pas", a écrit Sarah Michelle Gellar sur Instagram.