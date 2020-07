Nick Cordero : Mort à 41 ans de l'acteur star de Broadway, victime du Covid-19

Des semaines de lutte acharnée contre la maladie, une amputation de la jambe, des dizaines de kilos perdus et, au bout du compte, un combat trop lourd à porter : Nick Cordero a succombé au Covid-19. L'acteur canadien, installé aux Etats-Unis, avait seulement 41 ans.

Sur Instagram, son épouse Amanda Kloots a posté une photo du comédien, le 5 juillet 2020, et a annoncé sa mort. "Dieu a désormais un ange de plus au ciel. Mon cher époux est mort ce matin. Il était entouré de sa famille, entre chants et prières, alors qu'il quittait doucement cette terre. Je ne peux y croire et j'ai mal partout. Mon coeur est brisé alors que je ne peux imaginer nos vies sans lui. Nick était vraiment quelqu'un d'inspirant. Il était ami avec tout le monde, il aimait écouter, aider et particulièrement discuter. C'était un acteur et un musicien incroyable. Il aimait sa famille et aimait être un père et un mari. Il manquera à Elvis [leur fils âgé d'un an, NDLR] et moi dans tout ce que nous ferons, chaque jour", a écrit la comédienne.

Amanda Kloots avait prié jusqu'au bout pour que son mari Nick Cordero s'en sorte mais le comédien, infecté par le coronavirus en avril 2020, avait été terriblement touché par la maladie, incapable de parler et ne s'exprimant plus que par les yeux. A tel point que les médecins avaient même prévenu sa femme qu'elle devait se préparer à lui dire au revoir dès le mois de juin... Dans ces derniers jours, l'acteur devait pourtant recevoir une double greffe de poumons. Une nouvelle opération extrêmement coûteuse dans un pays qui facture des milliers de dollars le moindre acte médical mais le clan de l'acteur était prêt à tout.

Assez méconnu en France, Nick Cordero avait mené une belle carrière à Broadway depuis les années 2010. Il avait ainsi joué dans The Toxic Avenger, Rock of Ages, Bullets Over Broadway (qui lui avait valu une nomination aux Tony Awards) ou encore Waitress, A Bronx Tale... Le regretté comédien avait aussi multiplié les apparitions dans diverses séries télé de Queer as Folk à Blue Bloods en passant par New York, unité spéciale...

A date, le coronavirus a officiellement touché presque 3 millions d'Américains et causé plus de 130 000 décès.