Nick Cordero détruit par le Covid-19 : 30 kilos en moins, "il est si faible"

Nick Cordero est toujours "très faible" alors qu'il continue à se battre contre de graves complications du Covid-19, comme l'a annoncé son épouse Amanda Kloots. Sur Instagram, cette professeur de fitness donne régulièrement des nouvelles de l'état de santé de son mari.

Mercredi soir, répondant à des questions posées par des internautes, Amanda a indiqué que son homme avait perdu "65 livres", soit près de 30 kilos, depuis son arrivée en soins intensifs. "C'est ce qui me brise le coeur, de le voir très faible. Il est si faible qu'il ne peut toujours pas bouger et ses muscles sont atrophiés", décrit-elle.

Nick Cordero aurait ainsi "perdu tous ses muscles" après trois mois alité en soins intensifs, au sein du centre Cedars-Sinai de Los Angeles. "Il ne peut pas vraiment prendre du muscle jusqu'à ce qu'il puisse bouger, donc ils lui donnent de la nourriture hyper chargée en calories, mais il doit bouger", a expliqué Amanda Kloots sur Instagram.

Nick Cordero, nommé aux Emmy Awards, avait été réveillé de son coma artificiel au début du mois de mai. Aujourd'hui, il ne pourrait toujours pas parler à cause de sa maladie. "Il ne parle pas à cause de l'intubation et ne peut pas bouger parce qu'il est très faible, mais il est réveillé à l'intérieur. Il peut répondre oui ou non à des questions avec ses yeux", a expliqué cette mère de famille, précisant que leur prochain objectif était de régler des problèmes de pression sanguine.

Admis depuis le début du mois de mars en unité de soins intensifs, Nick Cordero a encore "un long long long chemin" à parcourir avant de pouvoir vivre une vie à peu près normale. L'acteur star de Broadway avait dû subir l'amputation de sa jambe droite, à cause d'un problème de coagulation sanguine.