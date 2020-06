Nick Cordero face au Covid-19 : Son épouse priée de "lui dire au revoir"

Nick Cordero se battrait-il toujours ? Amanda Kloots, l'épouse de l'acteur américain, a partagé des informations sur l'état de santé de son mari, admis depuis mars dans une unité de soins intensifs après des complications du Covid-19. "On m'a dit plusieurs fois qu'il n'allait pas s'en sortir. On m'a demandé de lui dire au revoir. On m'a dit qu'il faudrait un miracle", a-t-elle déploré.

",Mais, je garde la foi. L'espoir est plus mince qu'un grain de moutarde, mais parfois c'est tout ce dont vous avez besoin. Il est toujours là et malgré les chances qui s'amincissent, il va un tout petit mieux chaque jour. Où il y a de la foi, il y a de l'espoir. Et quand il y a de l'espoir, les miracles peuvent arriver !", a tendrement écrit Amanda Kloots sur Instagram, le 3 juin 2020, tout en partageant une photo de leur fils Elvis Eduardo (11 mois) dans les bras de son papa.