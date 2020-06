Nick Cordero rongé par le Covid-19 : très faible, il ne "parle" qu'avec les yeux

L'état de Nick Cordero, qui souffre de graves complications liées au coronavirus, est toujours préoccupant. L'acteur américain de 41 ans, spécialisé dans les comédies musicales, vient de faire une "nouvelle infection", comme l'a expliqué son épouse Amanda Kloots sur Instagram, où elle donne régulièrement de ses nouvelles.

"Nick a une nouvelle infection, mais tout est sous contrôle. Ils ne pensent pas qu'il y aura le moindre problème à cause de cela, donc on garde espoir, on vit au jour le jour", a-t-elle précisé, mercredi. Depuis la semaine dernière, Amanda est autorisée à rendre visite à son mari, qui montre des signes de vie lorsqu'elle est avec lui.

"Nick est profondément faible. (...) Il interagit avec ses yeux, il répond à des questions en levant les yeux pour dire oui et les baisse pour dire non. Quand il est en alerte, il peut également bouger sa mâchoire. J'ai essayé de faire un peu de kinésithérapie passive avec lui, pour l'aider d'autant de manières que je peux, afin que ses articulations bougent et engagent ses muscles", a-t-elle décrit, en légende d'une photo d'elle et de son mari, publiée pour le 85e jour d'hospitalisation de l'acteur.

"Nick ne peut toujours pas bouger son corps. Il a eu quelques infections mineures du sang qui ont causé quelques problèmes de pression sanguine, mais tout est sous contrôle. Ses voies respiratoires vont bien mieux et ses résultats évoluent dans la bonne direction. Il est relativement stable", précise Amanda Kloots, qui garde toujours espoir.

Nick Cordero est alité au Centre Cedars-Sinai de Los Angeles depuis plus de trois mois. Il y avait été admis pour ce qu'il croyait être une pneumonie et avait ensuite été testé positif au Covid-19. Nommé aux Emmy Awards, Nick est père d'un enfant prénommé Elvis (tout juste 1 an), qui a fait ses premiers pas pendant qu'il était dans le coma.