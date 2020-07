Nick Cordero ruiné par le Covid-19 : une double greffe prévue pour le sauver

Sa famille se ronge les sangs. Nick Cordero, qui croyait être atteint d'une pneumonie, a été admis au Centre Cedars-Sinai de Los Angeles il y a plus de trois mois. Testé positif au Covid-19, le comédien est dans un état très inquiétant. La solution ? Peut-être bien une double greffe de poumons. Son épouse Amanda, qui donne régulièrement de ses nouvelles sur les réseaux sociaux, a expliqué dans l'émission CBS This Morning qu'il pourrait s'agir de la prochaine étape. "C'est la plus probable des possibilités dont nous disposons, a-t-elle précisé. Il y a 99% de chances qu'il en ait besoin, si on souhaite qu'il puisse vivre la vie qu'il voudrait."

Il leur reste un long chemin à parcourir avant de retrouver une vie normale. Alité à l'hôpital, Nick Cordero a notamment raté les premiers pas de son fils de 1 an, Elvis. Quant à son épouse, elle continue d'y croire, malgré tous les obstacles qui se dressent sur sa route. "On m'a dit quatre fois qu'il n'allait pas survivre. On m'a même déjà dit qu'il n'allait pas passer la nuit... mais il l'a fait, se rassure-t-elle. Il se bat. Je le vois, tous les jours. Ses docteurs aussi. Tant qu'il mène cette lutte, je continuerai à me battre pour lui. Il est dans un état stable. Il peut toujours ouvrir ses yeux, et quand il est réveillé, il communique en regardant en haut ou en bas. Quand je lui parle, il essaye même de sourire, ou de bouger ses mâchoires. Toutes les infirmières ont dit qu'il réagissait bien plus à mes propos qu'à ceux des autres."

À 41 ans, Nick Cordero est un acteur spécialisé dans les comédies musicales. Il a été nommé aux Tony Awards pour sa performance formidable dans Bullets Over Broadway. Mais les scènes canadiennes doivent se passer de lui, toutes comme celles du monde entier. Luttant contre sa condition physique, il ne peut pour l'heure plus bouger son corps et enchaîne les infections. "Profondément faible", amputé d'une jambe, il aurait même perdu, jusqu'à présent, 30 kilos...