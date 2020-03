Greg Rikaart (Les Feux de l'amour) positif au coronavirus : "Je me détériore"

Greg Rikaart, le célèbre Kevin Fisher des Feux de l'amour, a été testé positif au coronavirus. Il a annoncé cette bien triste nouvelle sur Instagram, lundi 23 mars 2020. "Je viens juste d'être testé positif au Covid-19. Je suis plutôt en bonne santé, pour un homme de 43 ans qui ne fume pas, ne boit pas tant que ça, mange sainement et pratique une activité physique régulière. Mais ça a été l'une des pires expériences de ma vie", raconte l'acteur.

Greg Rikaart - père d'un enfant de 4 ans accueilli avec son époux Robert- a expliqué que sa famille et lui avaient commencé à ressentir des symptômes du virus il y a plus de deux semaines. À l'époque, "tout le monde à la maison avait une petite toux, et mon fils est rentré de l'école avec une forte fièvre", poursuit l'acteur du feuilleton.

"Tout le monde est guéri, mais je me suis détérioré. Je me suis isolé de ma famille et je suis seul en quarantaine depuis samedi 14 mars. J'ai eu de la fièvre pendant onze jours, des difficultés à respirer et on m'a diagnostiqué une pneumonie", raconte Greg Rikaart, qui dit ne plus avoir de fièvre depuis lundi. Il dit avoir eu "38 de fièvre, un point dans la poitrine et une toux grasse avec du mucus vert". Une sacrée épreuve.

Désormais quasiment guéri, l'acteur des Feux de l'amour en profite pour faire passer un message. "Merci pour votre soutien. Ça aide beaucoup. Ça, du repos, de l'eau, des vitamines, des minéraux et Netflix. Restez bien chez vous", a-t-il prévenu. Greg Rikaart rejoint dès à présent la liste des personnalités contaminées par le coronavirus, au côté d'Idris Elba, Rudy Gobert ou encore la première dame canadienne Sophie Trudeau.