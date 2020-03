Tori Spelling, confinée et en rade de PQ : "J'ai sept fessiers à essuyer !"

Depuis la propagation du Covid-19, la famille de Tori Spelling reste confinée à la maison. La star de Beverly Hills, 90210 a expliqué sur Instagram être malade et bloquée à son domicile avec sa famille, sans plus aucun rouleau de papier toilette. Depuis que le stade pandémique a été déclaré, des pénuries de papier hygiénique ou d'autres denrées comme des pâtes ou du gel pour les mains se font ressentir. Résultat : des milliers de foyers se retrouvent démunis, privés de papier toilette.

"J'ai fait un petit live pour vous dire que j'étais malade, parce que nous le sommes tous et les écoles des enfants sont fermées alors nous restons à la maison. Il pleut et tous les les magasins sont à court de papier toilette. On a sept fessiers à essuyer et on trouve du papier nulle part !", déplore Tori Spelling, qui est maman de sept enfants, Liam Aaron (13 ans), Stella Doreen (11 ans), Hattie Margaret (8 ans) Finn Davey (7 ans) et Beau Dean (3 ans), issus de sa relation avec Dean McDermott.

Tout en conseillant un livre à tous ceux qui sont confinés chez eux, Tori Spelling explique qu'elle s'efforce de tirer du positif de cette situation. "C'est tellement bien d'avoir ces crises de rire, je pense qu'on en a tous besoin en cette période de panique", a poursuivi la compagne de Dean McDermott.

Bien heureusement, cette grande famille n'a pas eu à se retenir d'aller aux toilettes bien longtemps. Dean est revenu quelques heures après avec un précieux rouleau. "Mon mari est une rockstar... Il a trouvé du PQ ! Les miracles existent", s'est réjouie Tori Spelling. Une grande joie en ces temps troubles.