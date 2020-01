Laure Manaudou : Une ex de son frère Florent est la marraine de son fils Lou

Tout ce que l'on sait de Lou, c'est qu'il est né en juillet 2017. Ses parents, Laure Manaudou et Jérémy Frérot font tout pour le protéger et ne l'exposent jamais sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est un membre proche de l'entourage de Laure Manaudou qui vient de révéler une information concernant le garçonnet de 2 ans et demi.

Fanny Skalli, cavalière originaire de Marseille, a annoncé dans une interview accordée au site jump-inside.com qu'elle était la marraine de Lou. Cette indiscrétion a été lâchée au détour d'une question sur son compagnon Steve Guerdat, cavalier suisse de 37 ans sacré champion olympique en 2012 à Londres.

"Nous nous sommes rencontrés avec Steve il y a environ neuf ans, donc avant son titre olympique. C'est un cavalier que j'ai toujours apprécié. Il est d'une incroyable gentillesse. Il a toujours été un garçon en or. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de raisons de dire ça. Entre-temps, j'ai eu une relation avec Florent Manaudou, nous nous entendons toujours bien. Sa soeur Laure est l'une de mes meilleures amies et je suis la marraine de son fils", a-t-elle expliqué.

En effet, Fanny Skalli et Florent Manaudou ont formé un couple de 2013 à 2016. "Disons que nous arrivons à nous voir trois jours par semaine. Et nous essayons de nous suivre mutuellement quand l'un a une compétition et l'autre n'en a pas. Pour l'instant, elle me suit un peu plus que je ne la suis, mais j'aurai le temps d'aller la voir lorsque j'arrêterai de nager, car dans le sport équestre, les carrières durent plus longtemps que dans la natation", avait confié Florent Manaudou en mars 2015 au magazine Numéro.

De leur histoire d'amour, il ne reste qu'une unique photo sur la page Instagram de Fanny, sur laquelle Laure Manaudou apparaît. L'image remonte à novembre 2013.