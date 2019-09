Jérémy Frérot : Crâne rasé et torse nu dans son nouveau clip

Il y a bientôt un an, Jérémy Frérot publiait son premier album solo intitulé Matriochka, un an et demi après la fin des Fréro Delavega. Après la sortie des titres Revoir, Tu donnes et Avant le jour, le chanteur de 29 ans poursuit l'exploitation de son opus avec un titre engagé, L'Homme nouveau. Il y est question de sauvegarde de la planète.

Comme il l'avait annoncé à ses fans, Jérémy Frérot a dévoilé le clip servant à illustrer L'Homme nouveau ce lundi 30 septembre 2019. La vidéo débute dans une ambiance sombre. Le mari de l'ancienne nageuse Laure Manaudou a une tondeuse à la main et se coupe les cheveux très court. Il apparaît torse nu.

Sur Instagram, Jérémy Frérot explique le pourquoi de ce clip réalisé par Yann Orhan, qui est également à l'origine de la pochette de l'album Matriochka. "Nous avons voulu montrer dans cette vidéo à la fois la beauté de notre planète et ce que nous en avons fait. La pureté et la fragilité de l'environnement. Une prise de conscience et des actions deviennent indispensables face à une urgence climatique... C'est pour cela que des Hommes nouveaux émergent et nous proposent des solutions, suivons-les ! Merci à tous ceux qui soutiennent ce message au quotidien et pendant les concerts !", écrit-il. L'artiste en profite également pour remercier Surfrider Foundation Europe, et leurs acteurs, "pour leur soutien et leur engagement".