Diaporama : Alain Bernard : Exquise photo de sa fille Ava (6 mois), pour des "retrouvailles du bonheur"

Exclusif - Stéphane Diagana et Alain Bernard - La princesse Charlène de Monaco participe à la Journée Water Safety, pour la prévention de la noyade organisée par sa Fondation et le Centre sauvetage Aquatique de Monaco (CSAM) en partenariat avec l'association française Cap O Pas Cap et la Croix Rouge monégasque, le 6 juin 2016 sur la plage du Larvotto. 90 scolaires entre 11 et 13 ans du collège Bellevue de Beausoleil et des collèges FANB et Charles III de la Principauté vont être sensibilisés au risque de la noyade. Des bénévoles sur le parvis du Larvotto vont remettre aux enfants mais aussi aux passants des brochures en plusieurs langues qui mettent l'accent sur les risques de noyades et les mesures de prévention. Ces jeunes collégiens participeront à plusieurs ateliers, comme la découverte du milieu aquatique ou l'initiation aux disciplines du sauvetage aquatique... Autour de Pierre Frolla, quadruple champion du monde d'apnée et ambassadeur de la Fondation Princesse Charlene de Monaco, il y aura bon nombre de sportifs de haut niveau tels que la championne olympique Kirsty Coventry, Stéphane Diagana, champion du monde du 400m haies, Alain Bernard, double champion olympique en nage libre, Guillaume Nery, multiple recordman d'apnée, Kevin Rolland, médaillé olympique de ski freestyle, Virginie Dedieu, triple championne olympique de natation synchronisée, Anthony Mazzer, champion d'Europe junior de sauvetage côtier, Carlos Alonso Ruiz, champion d'Europe de rescue board, Julien Lalanne, champion du monde SERC, Alexandra Luz et Itziar Abascal, championnes du monde de sauvetage côtier et Stéphanie Barneix-Geyer, présidente de Cap O pas Cap et championne du monde de sauvetage côtier et de paddle board. La matinée se terminera par une course relais l'Ocean race entre les différents sportifs avec aux commentaires l'animateur TV et radio Marc Toesca. © Bruno Bebert / Pool restreint Monaco / Bestimage - Crystal - Visual © BestImage, Bruno Bebert