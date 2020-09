Maud Fontenoy : Qui sont les hommes de sa vie ?

Navigatrice emblématique, Maud Fontenoy (43 ans) s'est également fait remarquer dans le monde politique pour son engagement écologique visant à la protection des océans. Côté vie privée, la créatrice de l'association Maud Fontenoy a donné naissance à son premier fils Mahé, fruit de son amour avec Thomas Vollaire, en 2008 à la Réunion. Quelque temps plus tard, le couple se sépare et Maud décide de partir refaire sa vie et de tout recommencer à zéro en Polynésie. En juin 2013, Maud accouche de son deuxième enfant à Papeete, une fille prénommée Hina. Un an plus tard en 2014, la première femme à avoir réussi la traversée de l'océan Pacifique à la rame (en 2005) agrandit sa famille et donne naissance à un petit garçon, Loup. (dont le père est le philosophe Raphaël Enthoven). Concernant ces deux grossesses, la porte-parole de l'Unesco n'a toutefois jamais souhaité dévoiler elle-même les noms des papas.

Je ne croyais plus en l'amour

Alors qu'elle pensait ne plus vivre d'histoire d'amour, Maud croise ensuite le chemin d'Olivier Chartier (conseiller régional dans le Var) après avoir donné une conférence sur la protection des océans au sein de sa fondation. Sous le charme, mais encore bousculée par ses relations passées, Maud est d'abord réticente aux avances d'Olivier. "J'ai eu un mal fou à lui faire confiance. Je ne croyais plus en l'amour. Trop peur d'être déçue. Il m'a fallu du temps pour m'impliquer dans notre relation. Comme si je m'attendais à voir tomber le masque... et découvrir qu'il allait me mentir comme les autres. Ou me tromper. Ou me contraindre", révélait-elle en 2018 à Paris Match. Comblée et amoureuse, Maud a finalement laissé tomber sa carapace et elle a épousé l'ancien bras droit de Jean-Pierre Raffarin le 26 mai 2018. Un peu plus d'un an plus tard, le 19 juin 2018, la vice-présidente du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur annonce la naissance de son quatrième enfant, un petit garçon prénommé Côme.

"Moi, j'ai dû attendre 40 ans pour trouver l'homme parfait, j'ai décidé pour la première fois de me marier et je n'ai jamais été aussi heureuse. Être aimée pour ce que vous êtes, c'est merveilleux" expliquait-elle en juin 2019 au magazine Closer. Trouver le prince charmant arrive toujours lorsqu'on s'y attend le moins...