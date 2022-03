Mask Singer : Après Jarry, un autre enquêteur annonce son départ

La saison 3 de Mask Singer approche à grands pas. TF1 donnera le coup d'envoi de l'édition 2022 le 1er avril prochain. Et malheureusement pour le public, c'est la dernière fois que Jarry, Kev Adams, Anggun et Alessandra Sublet seront réunis.

Celle qui est aux commandes de C'est Canteloup a accordé une interview à nos confrères de Télé Loisirs. L'occasion pour elle de révéler que la saison 3 de Mask Singer était la dernière la concernant. Alessandra Sublet a en effet pris la décision de ne pas rempiler. "Dès le début du tournage, Jarry et moi avons prévenu la production que c'était notre dernière saison, pour ne pas perdre en fraîcheur et en spontanéité. C'est très bien de finir en beauté sur une troisième saison", a confié la maman de Charlie et Alphonse (9 ans et 7 ans, fruit de son ancienne union avec Clément Miserez). Reste à savoir si Anggun et Kev Adams prendront la même décision que leurs camarades.

Pour l'heure, Alessandra Sublet ne sait pas encore vers qui la production se tournera pour la remplacer, ainsi que Jarry qui a rejoint France Télévisions en octobre dernier. Ce qui est certain, c'est que la tâche n'est pas aisée : "C'est un vrai casse-tête chinois de créer un jury, encore plus celui de Mask Singer. Il y a beaucoup de paramètres. Il faut trouver des gens sympas, qui s'entendent bien et qui acceptent qu'on se fiche un peu d'eux parce qu'on en prend plein la figure." Elle ne garde que de bons souvenirs et s'est réellement liée d'amitié avec les autres enquêteurs.

Qui pour remplacer Jarry et Alessandra Sublet ?

De son côté, Rémi Faure, directeur des programmes de flux de TF1, s'était confié sur le départ de l'humoriste de 44 ans lors de la conférence de presse de Mask Singer 2022. Bien que Jarry ait pris la décision de partir, il a toute l'amitié de l'équipe. La première chaîne a d'ailleurs prévu de filmer et diffuser son spectacle Jarry Atypique sur TF1. "C'est une figure de TF1. Peut-être même qu'il sera sous un costume dans la saison 4", a-t-il ajouté. Il a ensuite donné les ingrédients de l'enquêteur parfait : "On avait une alchimie assez rare avec ces quatre-là mais c'est bien de renouveler une partie des enquêteurs. Il faut juste trouver le bon équilibre. Mask Singer est une émission qui va très vite. Donc il faut trouver quelqu'un d'énergique, qui fuse et qui arrive à suivre la cadence folle de l'émission. On est plutôt à la recherche d'un profil proche de la télé ou du stand-up que du cinéma."

En attendant de savoir qui remplacera Alessandra Sublet et Jarry, les téléspectateurs pourront profiter de la nouvelle saison dans un peu plus d'une semaine. Une fois de plus, la production dévoilera des costumes aussi beaux les uns que les autres. On retrouvera une banane, un cochon, un caméléon, un cerf, une tigresse, un arbre, un Bernard-l'hermite, un crocodile, un cosmonaute, un papillon, une coccinelle et un cowboy en diamant. Et au fil des épisodes, certains personnages verront leur costume changer, à l'instar de l'arbre qui représentera différentes saisons. Cette année, ce sont deux stars internationales qui seront sur scène et des enquêteurs guests rejoindront l'aventure le temps d'une soirée.