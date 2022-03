Mask Singer 2022 : Date, nouveaux costumes, casting international, pièges... Les nouveautés de la saison 3

Ce lundi 28 février 2022, la presse avait rendez-vous dans la tour TF1 pour un grand événement. La première chaîne a donné la conférence de presse de son émission à succès Mask Singer, pour présenter la nouvelle saison. Une édition qui s'annonce une fois de plus grandiose.

C'est l'été dernier que Mask Singer 2022 a été tournée. Camille Combal est toujours aux commandes et il a le plaisir de partager une fois de plus cette belle expérience avec les enquêteurs Kev Adams, Alessandra Sublet, Jarry, Anggun. Et comme à son habitude, la production a mis les petits plats dans les grands afin de surprendre toujours plus les téléspectateurs. A commencer par les 12 costumes qui, en plus d'être toujours aussi beaux, sont évolutifs cette année. Le public aura le plaisir de découvrir une banane, un cochon, un caméléon, un cerf, une tigresse, un arbre, un Bernard-l'hermite, un crocodile, un cosmonaute, un papillon, une coccinelle et un cowboy en diamant. Et au fil des épisodes, certains personnages verront leur costume changer, à l'instar de l'arbre qui représentera différentes saisons.

Parmi les personnalités, on retrouvera pour la première fois non pas une mais deux stars internationales. Dans le générique, il est précisé que l'un(e) des candidat(e)s a gagné un Golden Globe, un autre un Grammy, qu'il y a un ou des champions olympiques ou des stars du cinéma. "On essaie de surprendre sans arrêt. On s'est donné comme guide-line d'avoir un événement par soirée. (...) Lors du lancement, on découvre tous les costumes et après, il doit se passer quelque chose à chaque émission", a ajouté le directeur de la programmation de TF1 Rémi Faure, tout en précisant que la saison 4 était déjà en préparation. Anthony Meunier, le producteur de Mask Singer a de son côté confié que des enquêteurs guest viendront le temps d'une soirée. Ces personnalités en question feront tout d'abord une prestation avec un costume. Après que Kev Adams, Alessandra Sublet, Jarry et Anggun ont trouvé de qui il s'agissait, elles pourront venir à leurs côtés pour tenter de démasquer les candidats.

"On s'est régalés. (...) Il y a plein de nouveautés cette saison, il y a vraiment de quoi s'amuser que ce soit dans les costumes, dans le casting qui est surprenant. Il y a des noms surprenants et il y en a on ne s'attendait pas à les voir faire le show comme ça sur scène", a déclaré Camille Combal. Purepeople a pu voir les premières images et, en effet, le niveau est élevé que ce soit au niveau du chant ou des prestations. Et cette année, mieux vaut avoir encore plus l'oeil car des indices se cacheront lors des show notamment. Il y aura donc aussi une nouvelle façon d'enquêter pour le public et les enquêteurs.

Pour la première fois, il y aura "l'oreille d'or" par exemple. "Suite à la présentation des personnages, les quatre enquêteurs et Camille Combal doivent mettre dans une enveloppe leur première intuition. C'est uniquement sur la première prestation. (...) On aura aussi des indices sur les passeports des célébrités, sur les liens qu'ils ont avec les enquêteurs pour que tout le monde s'éclate mais aussi que ça provoque des remises en cause ", a confié le producteur Anthony Meunier. Pour la première fois également, les enquêteurs peuvent descendre sur le plateau et ils choisissent un mot que va prononcer une célébrité, avec sa vraie voix.

Plusieurs fois, Kev Adams et ses acolytes sont tombés de haut en découvrant une personnalité. "Il y a des pièges, dont un immense", a précisé Camille Combal. Autant d'informations qui mettent l'eau à la bouche.