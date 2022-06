Mask Singer : L'émission chamboulée, découvrez le nom des trois nouveaux enquêteurs !

La 4e saison de l'émission Mask Singer réserve, au public, de nombreuses surprises. Nouveaux costumes, nouvelles performances, nouvelles enquêtes... mais, surtout, nouveaux enquêteurs ! Il faudra désormais faire sans trois figures emblématiques du show par la force des choses. Jarry a quitté TF1 pour s'installer chez France 2, Alessandra Sublet souhaite se consacrer à sa carrière de comédienne et Anggun s'accorde une pause pour travailler sur d'autres projets, toujours en collaboration avec la première chaîne.

Nous voulions renouveler l'énergie, la bande et le ton

"Après trois saisons, nous voulions renouveler l'énergie, la bande et le ton, affirme Rémi Faure, directeur des programmes de flux de la chaîne. Nous avons rencontré beaucoup de gens, des artistes, des humoristes, des comédiens, des personnalités télé. Là, nous avons réussi à créer à nouveau un bon esprit de bande." Selon les informations du journal quotidien Le Parisien, les trois nouveaux noms qui vont composer le jury sont confirmés : il s'agit de Chantal Ladesou, de Jeff Panacloc - et de son inimitable petit compagnon poilu Jean-Marc - et de la chanteuse Vitaa, qui s'accorde une pause dans son VersuS Tour, avec Slimane, pour tourner les épisodes de cette 4e saison de Mask Singer.

Qui remportera la victoire après Laurence Boccolini, Larusso et plus récemment Denitsa ikonomova ? Il faudra encore patienter un peu pour le découvrir sur TF1, le tournage de la saison 4 démarrant au mois de juin 2022. On sait en revanche qu'une chose ne changera pas, c'est la présence de l'indétrônable Kev Adams, installé dans le rang des juges de l'émission depuis sa création, en 2019. "Il sera bien là, affirme Rémi Faure, toujours au Parisien. C'est un pilier du programme. Il est à Mask Singer ce que Florent Pagny est à The Voice. Et malgré son emploi du temps chargé, avec encore le succès récent du film Maison de retraite, il revient à chaque fois avec plaisir." Camille Combal sera, quant à lui, toujours à la présentation. Les habitudes des téléspectateurs seront donc chamboulées sans être, toutefois, à 100% bousculées.

