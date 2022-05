Alessandra Sublet quitte l'animation télé : le nom de sa remplaçante dans C Canteloup dévoilé

Au début du mois d'avril dernier, Alessandra Sublet a créé la surprise en annonçant mettre un terme définitif à sa carrière d'animatrice. "Quand je fais un choix, c'est qu'il est mûrement réfléchi. Aucun argument ne pouvait me faire changer d'avis", avait-elle expliqué au Parisien. À la place, elle souhaite se lancer en tant que comédienne et a déjà fait ses preuves dans le téléfilm de TF1 Handi Gang. Il y a quelques jours, elle a donc fait ses adieux à la dernière émission qu'elle présentait depuis 2018, C Canteloup au côté de Nicolas Canteloup. "Je vous salue. J'embrasse toutes les équipes de Canteloup et à Nicolas, un grand merci pour ces quatre années. Ciao !", a-t-elle lâché à la fin du programme.

Ne restait désormais plus qu'à savoir ce qui adviendrait de la pastille humoristique de la Une. Et après Nikos Aliagas et Alessandra Sublet, la chaîne a décidé de miser sur une autre figure du groupe pour reprendre les commandes. En effet, d'après les informations de TV Mag, c'est Hélène Mannarino qui devrait désormais donner la réplique à Nicolas Canteloup.

Alessandra Sublet aurait plutôt conseillé à TF1 de recruter un humoriste pour lui succéder mais Hélène Mannarino aurait réalisé des essais concluants avec le célèbre imitateur. Qui plus est, elle est déjà un visage connu des téléspectateurs de la première chaîne. Et pour cause, Hélène Mannarino appartient au groupe depuis 2017. Elle a hérité de plusieurs émissions, dont Carte Blanche sur LCI jusqu'en 2019. L'année suivante, elle a repris l'animation d'Appels d'urgence (TFX) et fin 2020, elle a présenté Rétroscopie sur TMC. Depuis septembre 2021, la jolie brune de 31 ans présente La Matinale sur LCI en duo avec Stefan Etcheverry. En plus de l'info, la journaliste a été à la tête du divertissement produit par Alexia Laroche-Joubert, Le Grand Quiz. Véritable touche-à-tout, elle s'illustre par ailleurs également à la radio avec son portrait inattendu dans Culture Médias, sur Europe 1.

À noter que pour l'heure, ni Hélène Mannarino ni TF1 ne s'est prononcé sur la nouvelle.