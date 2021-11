Elsa Bois (Danse avec les stars) annonce sa rupture avec son petit-ami : Michou d'un grand soutien...

Chaque semaine depuis maintenant trois mois, Elsa Bois forme un binôme ultra complice et adorable avec Michou dans Danse avec les stars. Mais dans la vie, c'est un certain Adrien qui est son complice. Du moins, qui l'était. En effet, ce mercredi 24 novembre 2021, la jolie brune de 21 ans pour qui il s'agit de la première saison sur TF1 a confié être désormais célibataire.

"On n'est plus ensemble. On s'est séparés il y a peu", a-t-elle annoncé lors d'une interview pour Télé Loisirs. Une rupture qui survient après plusieurs semaines de tension à en croire les précédents dires d'Elsa Bois. Souvenez-vous, au mois d'octobre, elle avouait que sa participation dans l'émission de danse avait "été un peu compliquée" pour le beau brun, lequel aurait eu du mal à supporter son rapprochement évident avec Michou. Pourtant, Elsa l'assure, le Youtubeur n'a rien à voir avec leur décision de rompre. "La visibilité qui découle de l'émission et la distance, car il n'habite pas à Paris", seraient les raisons de leur séparation. Qu'à cela ne tienne, Elsa Bois confie être "heureuse aujourd'hui" et surtout très bien entourée, notamment par Michou qui lui apporte un soutien précieux apparemment "en toute amitié" comme le précisent nos confrères.

Cette nouvelle ne devrait toutefois pas calmer les ardeurs des internautes, lesquels sont persuadés qu'une idylle est née en coulisses entre Elsa et Michou. Ce dernier semble d'ailleurs s'amuser de la situation en multipliant les déclarations enflammées à l'égard de sa partenaire. "Elsa c'est ma rencontre de l'année. (...) Avec Elsa c'est compliqué, en fait on est amis mais je crois que je veux qu'on soit plus qu'amis... mais je n'y arrive pas !", a-t-il avoué avec gêne lors du dernier prime de Danse avec les stars. Prime au cours duquel ils avaient échangé un baiser furtif ! Nul doute que chacun de leurs faits et gestes seront encore davantage scrutés lors de la finale de l'émission, attendue ce vendredi 26 novembre.