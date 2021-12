Michou et Elsa Bois en couple ? Enfin un "date" accepté, le Youtubeur conquis

Lors de leur aventure Danse avec les stars, nombreux sont les téléspectateurs de TF1 à les avoir imaginés ensemble. Si au départ, Elsa était en couple, l'annonce de sa rupture a donné de l'espoir au public. Un public qui a cru voir Michou et la belle danseuse échanger un baiser à l'issue de l'une de leurs prestations, lors de la demi-finale. En outre, le charmant blond avait expliqué dans un magnéto qu'il voulait plus qu'une simple amitié avec sa partenaire. Mais la brunette de 21 ans a vite coupé court à la rumeur. "On n'en a pas vraiment reparlé, mais c'était dit sur le ton de l'humour. C'est vrai qu'on s'entend vraiment très bien. Mais non, je ne pense pas que c'était... Enfin... Je ne sais pas. Je t'avoue, je ne sais pas. On n'en a pas vraiment reparlé, on n'a pas vraiment débriefé le magnéto, mais on en a ri. Je pense que c'est plus pour rire", expliquait-elle au Dauphiné Libéré.

Cela n'a pas coupé court aux rumeurs, bien au contraire. Quand Michou a dévoilé une vidéo intitulée "J'AI PARTICIPÉ À LA FINALE DE DANSE AVEC LES STARS ! (mon histoire avec Elsa...)", les internautes ont alors cru à une officialisation. Ils ont donc été déçus de ne pas voir un bisou.