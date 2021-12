Michou filme les coulisses de son rapprochement avec Elsa Bois : "Le début d'une grande histoire"

Le 26 novembre dernier avait lieu la grande finale de Danse avec les stars sur TF1. Et après trois mois de compétition, c'est Tayc et Fauve Hautot qui ont été sacrés vainqueurs face à Bilal Hassani et Jordan Mouillerac et Michou et Elsa Bois. Un grand honneur pour le youtubeur de 20 ans qui n'aurait jamais pensé aller aussi loin dans l'aventure. En se hissant jusqu'en finale, il estime d'ailleurs avoir tout gagné.

Nostalgique de son parcours, Michou a partager une nouvelle vidéo sur sa chaîne Youtube dimanche 5 décembre 2021, laquelle a été tournée par ses soins lors de sa dernière semaine de répétitions avec Elsa Bois. Elle est intitulée : "J'AI PARTICIPÉ À LA FINALE DE DANSE AVEC LES STARS ! (mon histoire avec Elsa...)". Un titre qui attise forcément la curiosité étant donné toutes les rumeurs dont ont fait l'objet Michou et sa danseuse. Les internautes s'imaginaient alors déjà que cette vidéo serait l'officialisation de leur couple. C'était même bien parti lorsqu'on les voit se taquiner et Michou adresser quelques déclarations d'amour à Elsa. "C'est officiellement la fin de danse avec les stars, mais le début d'une grande histoire", a t-il par exemple lâché. Et pour Elsa de confirmer : "Bah bien sûr !"

Une complicité évidente, des regards tendres... mais pas de bisous ! En effet, Michou et Elsa n'ont pas fait ce plaisir aux internautes, à leur grand regret. "J'attendais le bisous t'abuses frère", "Tout ça pour ça ? Et le bisou, on n'attendait que ça", "Beaucoup de gens attendaient le bisou en vrai ! Il faut se rendre à l'évidence hein !", "Grave déçu par la vidéo Michou le bisou... Bref", lit-on en commentaires.

Les candidats de Danse avec les stars ont-il alors eu un véritable coup de foudre l'un pour l'autre ou s'amusent-ils à jouer avec les nerfs des fans ? Rien n'est moins sûr pour l'heure même si, tout récemment, Elsa Bois a confié s'être séparée de son petit-ami. Et plus tard, dans le podcast Fil Rouge, elle expliquait : "On s'entend vraiment très bien. On verra ce qui se passe dans l'avenir, mais on s'entend vraiment très bien". Affaire à suivre donc !