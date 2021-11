Elsa Bois (Danse avec les stars) amoureuse de Michou ? Elle évoque avec sincérité ses sentiments

Sont-ils en couple ou feingnent-ils l'amour ? Elsa Bois et Michou font beaucoup parler depuis qu'ils ont partagé un petit bisou à la fin de leur prestation dans Danse avec les stars, la semaine dernière. Le binôme, qui est en finale ce 26 novembre face à Tayc et Bilal Hassani, n'a pas cessé de faire tourner en bourrique son public, allant même jusqu'à parler mariage, sur le ton de l'humour. Mais alors, Elsa Bois et Michou sont-ils réellement ensemble ? Les deux jeunes gens ont-ils eu un vrai coup de foudre durant l'émission ? La danseuse de 21 ans, qui a récemment confié s'être séparée de son chéri Adrien, a répondu aux questions que tous les internautes se posent, au micro du Dauphiné Libéré.

Dans Fil Rouge, le podcast du journal régional, la jeune femme a révélé : "On s'entend vraiment très bien. On verra ce qui se passe dans l'avenir, mais on s'entend vraiment très bien". Egalement questionnée sur la déclaration d'amour faite par le Youtubeur, la soeur d'Alizée Bois a reconnu ne pas trop savoir que penser du baiser partagé avec Michou. "On n'en a pas vraiment reparlé, mais c'était dit sur le ton de l'humour. C'est vrai qu'on s'entend vraiment très bien. Mais non, je ne pense pas que c'était... Enfin... Je ne sais pas. Je t'avoue, je ne sais pas. On n'en a pas vraiment reparlé, on n'a pas vraiment débriefé le magnéto, mais on en a ri. Je pense que c'est plus pour rire", a-t-elle répondu, apparemment peu sûre de ses sentiments et de ceux du vidéaste.

La danseuse laisserait donc le temps faire son affaire. Pour rappel, si elle est désormais célibataire, la ballerine a dû faire face à des difficultés dans son couple, à cause des déclarations enflammées de Michou. Ce dernier avait annoncé être tombé sous le charme de sa partenaire, lors des derniers primes. "Avec Elsa c'est compliqué... En fait on est amis, mais je crois que je veux qu'on soit plus qu'amis... mais je n'y arrive pas !"