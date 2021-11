Michou (Danse avec les stars) et Elsa en couple ? La vérité sur leur supposé baiser dévoilée

Y a-t-il véritablement eu un baiser échangé entre Michou et Elsa Bois lors de la demi-finale de Danse avec les stars 2021, le 19 novembre ? Interrogée par nos confrères de Télé Loisirs, la belle danseuse de 21 ans a enfin réagi à cette séquence qui a déchaîné les internautes.

Vendredi soir dernier, en direct sur TF1, Michou et Elsa Bois ont réalisé une première danse sur le titre Parce que c'est toi, de Vianney et Mentissa. Avant de découvrir leur Foxtrot, les téléspectateurs ont pu entendre le youtubeur de 20 ans dire dans le magnéto : "C'est grâce à Elsa, elle me pousse vers le haut, je n'aurais pas pu avoir une meilleure partenaire de danse, tous les deux on s'entend trop bien, on se complète un peu, on est un duo avec une bonne alchimie. Elsa c'est ma rencontre de l'année, cette musique et cette danse c'est l'occasion de se faire une jolie déclaration. Avec Elsa c'est compliqué, en fait on est amis mais je crois que je veux qu'on soit plus qu'amis... mais je n'y arrive pas." Le duo a ensuite fait une touchante performance et, à la fin, le public était persuadé que tous deux s'étaient échangés un baiser.

Les internautes n'ont donc pas caché leur joie puisque, depuis le début de l'aventure, certains sont persuadés qu'ils sont en couple ou qu'ils en formeraient un beau. Mais Elsa Bois est venue ruiner tous leurs espoirs en quelques mots. "Certains ont beaucoup zoomé et, apparemment, on aurait pu dire que... Mais non, il n'y a pas eu de bisou", a confié la brunette qui est fraîchement célibataire à Télé Loisirs . Et, concernant la déclaration que lui avait faite Michou, elle a répondu : "On en rigole souvent, c'est plus un running gag qu'autre chose. On s'entend vraiment très bien et je suis très contente d'avoir vécu ça avec lui. Que les gens pensent une chose ou l'autre sur nous, cela n'a pas vraiment d'impact sur nous, ils peuvent penser ce qu'ils veulent."

Que les fans de Michou et Elsa ne se fassent donc pas de fausse idée en découvrant la dernière vidéo du binôme, sur MYTF1. Ils vont danser paso doble sur une musique de Ninho : Grand bain. Et le charmant blond n'a pas hésité à taquiner une fois de plus sa partenaire. "Il manque le bisou à la fin de la danse, si Elsa le met dans la choré", a-t-il lancé. Il a ensuite tenté de la convaincre de le faire, sous le regard amusé d'Elsa.