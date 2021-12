"Elsa est passée par là..." : Michou dévoile un suçon au cou, les réactions ne se font pas attendre

Il faut dire que ces deux-là continuent d'entretenir le flou autour de leur relation depuis plusieurs semaines. Mais une chose est sûre : ils sont inséparables. Un rendez-vous au cinéma, une soirée à deux devant la finale de Koh-Lanta... Michou et Elsa Bois ne se cachent pas de passer beaucoup de temps ensemble et leur complicité semble évidente, toutefois toujours aucune confirmation quant à une possible idylle entre les deux.

L'annonce de la rupture de la danseuse avec son petit-ami avait néanmoins donné de l'espoir aux fans qui espèrent les voir officialiser. De la même manière que le bisou qu'ils auraient échangé à la fin d'une danse pendant la compétition. Un bisou qu'avait au départ confirmé le juge Chris Marques avant de revenir sur ses dires, prétextant une blague. Si Michou semble en tout cas aimer jouer avec les nerfs des internautes, Elsa Bois reste sur la réserve et brouille les pistes. "On s'entend vraiment très bien. On verra ce qui se passe dans l'avenir, mais on s'entend vraiment très bien", expliquait-elle dans le podcast Fil Rouge.