Danse avec les stars : Calisson Goasdoué a été Miss, des photos de l'élection refont surface !

A l'époque, la superbe jeune femme d'1m74 s'était présentée comme étudiante en master Métiers de l'Enseignement, de l'Education et de la Formation. Depuis, elle a changé de voie... ou presque. Elle est bel et bien devenue enseignante : Calisson Goasdoué officie comme coach sportif en salle de fitness et professeur de danse. Afin d'intégrer le célèbre concours de TF1, elle a participé à Qui dansera avec les stars ?, émission diffusée depuis le 26 août sur MYTF1 et visant à choisir un nouveau danseur. Pierre Mauduy a remporté le jeu tandis qu'elle a tapé dans l'oeil des jurés Chris Marques et Julien Chapero, se qualifiant également.