Danse avec les stars : Pierre Mauduy en couple avec Evie, discrète et charmante blonde

Danse avec les stars revient pour une douzième saison sur TF1 avec un jury flambant neuf (ou presque) composé de Chris Marques, François Alu, Bilal Hassani ainsi que Marie-Agnès Gillot, de nouveaux candidats bien décidés à se surpasser malgré la fatigue et une belle équipe de danseurs prêts à les accompagner. Neuf visages connus des téléspectateurs rempilent tandis que trois nouvelles recrues sont attendues. Il s'agit d'Alizée Bois, soeur d'Elsa Bois, Calisson Goasdoué et Pierre Mauduy, tous les deux sélectionnés via l'émission Qui dansera avec les stars ? Si les deux jeunes femmes semblent discrètes sur leur vie privée, le charmant brun (qui a fait la même école que Samuel Texier, partenaire de Wejdene l'an passé dans DALS) n'hésite pas à s'afficher avec sa moitié...

Pierre Mauduy n'est pas un coeur à prendre ! En effet, il est en couple et semble plus heureux et amoureux que jamais. Sur Instagram, où il se présente comme coach sportif diplômé d'Etat et danseur, il prend volontiers la pose avec celle qui fait battre son coeur. La jolie blonde aux yeux clairs, qui répond au doux prénom d'Evie, affiche un superbe sourire. Si sa page sur le réseau social de partage d'images est privée, quelques informations sont accessibles. La jeune femme, discrète, vient de Bourg-en-Bresse dans l'Ain, tout comme son amoureux. Toutefois, ils ne partagent pas la même passion. Lui est danseur professionnel tandis qu'elle travaille comme "gestionnaire immobilier tertiaire", un poste qu'elle occupe en alternance. En parallèle, la belle Evie suit des études dans l'immobilier au Campus Sciences-U de Lyon. Après un BTS immobilier, elle a obtenu son Bachelor Gestionnaire d'Actifs et de Patrimoines immobiliers puis poursuit avec un Master professionnel en management immobilier, jusqu'en septembre 2023.