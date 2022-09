"Venez me sortir de là !" : Un candidat de Danse avec les stars déjà prêt à abandonner ?

Après une longue absence due à la pandémie de Covid-19, Danse avec les stars signe son grand retour sur nos écrans. Le coup d'envoi de cette douzième saison sera donné ce vendredi 9 septembre 2022 sur TF1. Les téléspectateurs découvriront ainsi leurs stars préférées en pleine samba ou encore valse. Parmi les personnalités au casting, l'une semble dans le mal... Il s'agit de Florent Peyre, qui galère lors des entraînements. Sur Instagram jeudi 8 septembre 2022, à la veille du grand jour, il se livre.

Le charmant humoriste de 42 ans se filme dans les studios de DALS. Il apparaît en t-shirt, humide de sueur. "Je viens de finir la journée de training", lance-t-il en soufflant de soulagement. "Je rigole, mais put*in c'est dur, poursuit-il. On a fait trois danses différentes. Je suis épuisé, j'ai mal au dos, au tendon d'Achille... J'ai mal partout. Je fais des blagues, mais je vous jure, j'en chie !" Enfin, c'est un Florent Peyre harassé qui appelle à l'aide : "Je vous donne l'adresse, venez me sortir de là s'il vous plait. J'ai changé d'avis, je ne veux plus le faire." Une pointe d'humour, mais aussi une bonne part de vérité pour le comédien qui indique que "c'est un kiff, mais c'est dur". En légende de cette vidéo, il tient à rassurer ses fidèles followers : pas question d'abandonner ! "Un peu de repos et on y retourne !", lance-t-il. En commentaires, les internautes sont nombreux à l'encourager à ne pas lâcher.