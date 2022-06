Alizée mariée depuis 6 ans avec Grégoire Lyonnet : le couple dévoile des belles photos

J'ai cru qu'elle me détestait

C'est sur le parquet de l'émission Danse avec les stars sur TF1 que Alizée et Grégoire Lyonnet se sont rencontrés en 2013. Grégoire Lyonnet était alors le partenaire de danse de la chanteuse avec laquelle il a remporté l'édition. Pourtant, entre eux, les débuts sont assez hésitants : "Elle était tellement tendue, timide et renfermée que j'ai cru qu'elle me détestait, avait confié le danseur de 35 ans à Paris Match en 2016. Malgré sa froideur, je ne pouvais m'empêcher de la trouver extrêmement belle. J'étais déjà conquis." La même année, Grégoire Lyonnet avait dévoilé à Gala qu'à l'âge de 13-14 ans, il considérait sa future compagne comme "la plus belle femme du monde". Des paroles qui doivent encore résonner pour lui aujourd'hui ! Par la suite, le couple s'est marié et a ensuite donné naissance à une petite Maggy le 24 novembre 2019.

Aujourd'hui, le couple mène une vie loin de l'effervescence parisienne. Ensemble, ils gèrent le studio de danse Lyonnet où ils préparent leur quatrième gala de danse qui se tient ce dimanche 19 juin à Ajaccio en Corse. Alizée a ainsi donné un nouvel élan à sa carrière professionnelle sans pour autant faire une croix sur la musique, comme elle l'a confié à Magic Maman : "J'aime la vie que je mène aujourd'hui, j'aime aller au studio de danse avec mon mari, retrouver ma maison et voir mes filles [elle est aussi la maman d'Annily, NDLR] grandir. Avant j'étais tout le temps dans les valises et l'incertitude. Je ne dis pas que je ne chanterai plus jamais mais ce n'est pas prévu pour le moment".