Alizée "peu présente en ce moment" : la star s'explique sur son absence...

Désormais discrète dans la sphère médiatique et musicale, Alizée continue de faire parler d'elle sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, la jeune femme de 37 ans vit en Corse, loin des projecteurs. Souvenez-vous, ses titres comme Moi Lolita, Gourmandises, J'ai pas vingt ans ou encore J'en ai marre ont fait d'elle une icône de la jeunesse au début des années 2000. Elle n'avait pas encore vingt ans.

Bien qu'elle ait arrêtée la chanson, l'interprète de Moi Lolita s'est découvert une nouvelle passion : la danse. Une passion qu'elle doit en grande partie à Grégoire Lyonnet, son partenaire dans l'édition 2013 de Danse avec les stars devenu depuis son mari et le père de sa fille de deux ans, Maggy. Sa fille aînée Annily, 17 ans, est née de sa précédente relation avec Jérémy Châtelain, ex-candidat de la Star Academy sur TF1. "J'aime la vie que je mène aujourd'hui, j'aime aller au studio de danse avec mon mari, retrouver ma maison et voir mes filles grandir. Avant j'étais tout le temps dans les valises et l'incertitude. Je ne dis pas que je ne chanterai plus jamais mais ce n'est pas prévu pour le moment", avait confié Alizée à Magic Maman.



Alizée et son mari préparent un grand spectacle

Et Alizée est loin de chômer car, avec son mari Grégoire Lyonnet, ils gèrent le studio de danse Lyonnet d'Ajaccio. Ils préparent également leur quatrième gala de danse qui se tiendra le dimanche 19 juin prochain. Peu active sur les réseaux sociaux ces derniers temps, Alizée a dévoilé les raisons de son absence dans une story Instagram ce dimanche 12 juin. "Très peu présente en ce moment. Le spectacle du @studiodedanselyonnetetajaccio nous prend beaucoup de temps ! Nous travaillons jour et nuit. De retour donc très bientôt par ici. Bon dimanche", a-t-elle écrit dans la légende de sa photo où l'on aperçoit un florilège de fleurs printanières. Quelque chose qui promet d'être du lourd. En tout cas, la patience des fans du couple Lyonnet sera sans doute récompensée !