Alizée et Jérémy Chatelain : Les parents d'Annily sont-ils en bons termes depuis le divorce ?

Je n'ai pas réussi ma famille", a-t-elle fait savoir, émue. Mariés le 6 novembre 2003 à Las Vegas, et parents depuis avril 2005, Alizée et Jérémy Chatelain ont même collaboré professionnellement. Le chanteur et producteur a notamment signé le grand retour d'Alizée sur scène en 2007, en composant quelques chansons pour son troisième album Psychédélices. Mais après 9 ans d'amour, le couple se sépare et divorce en 2012. Une période qui a été très compliquée pour la chanteuse corse. Elle a confié lors de son passage dans Danse avec les stars avoir vécu ce divorce comme "un échec". "J'ai choisi de parler de la période qui a le plus marqué ma vie [...] de la séparation avec le papa de ma fille... Parce que tout simplement c'est le plus gros échec pour moi dans ma vie.", a-t-elle fait savoir, émue.

Un divorce difficile