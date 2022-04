Diaporama Alizée et Jérémy Chatelain : Les parents d'Annily sont-ils en bons termes depuis le divorce ?

1 / 22 Alizée et Jérémy Chatelain : Les parents d'Annily sont-ils en bons termes depuis le divorce ?

2 / 22 Alizée sur Instagram

3 / 22 Annily, la fille d'Alizée et Jérémy Chatelain sur Instagram

4 / 22 Exclusif - Jérémy Chatelain présente son nouveau clip "Carton à droite" en avant-première à l'Apple Store des Champs-Elysées à Paris le 21 mars 2019. Jérémy apprendra par la suite au public comment remixer son propre clip avec Garage Band, sur iPad. Au cours de sa master class Jérémy est revenu sur sa carrière de compositeur, peu connu du grand public, pour les artistes Kiddy Smile, Oxmo Puccino ou encore Pedro Winter (Ed Banger). Il compose également pour Canal+, notamment le générique de l'émission d'Yves Calvi L'info du vrai ou encore pour les marques Garnier et Lancôme. © Denis Guinebourg / Bestimage

5 / 22 Annily, la fille d'Alizée et Jérémy Chatelain sur Instagram

6 / 22 Exclusif - Prix spécial - Mariage religieux en l'église de Villanova d' Alizée et Grégoire Lyonnet - Villanova le 18 juin 2016 © Olivier Huitel - Olivier Sanchez / Bestimage - Crystal

8 / 22 Alizée, ici photographiée avec son mari Grégroire Lyonnet et ses deux filles, a posté une nouvelle photo de Maggy et sa grande soeur Annily sur Instagram.

9 / 22 Alizée dévoile une sublime photo d'elle avec ses filles Maggy et Annily. Février 2021.

11 / 22 Info - La chanteuse Alizée est maman pour la deuxième fois d'une petite fille prénommée Maggy - Exclusif - Prix spécial - No Web - Grégoire Lyonnet et sa femme Alizée - Backstage de l'émission "Tous au Moulin Rouge pour le sidaction" au Moulin Rouge à Paris le 20 mars 2017. L'émission sera diffusée sur France 2 le samedi 25 mars à 21h00. © Cyril Moreau - Dominique Jacovides / Bestimage

12 / 22 Annily et Maggy, les deux filles d'Alizée, partagent un moment de complicité. Story Instagram du 10 février 2022.

13 / 22 Annily et Maggy, les deux filles de la chanteuse Alizée, sont deux soeurs très proches et complices !

15 / 22 Alizée et son mari Grégoire Lyonnet - Mariage de Katrina Patchett et Valentin D'Hoore vendredi à 14 h à la mairie de Linselles dans les Hauts-de-France suivi d'une cérémonie civile d'échange d'anneaux, dont le maître de cérémonie était Maxime Dereymez, dans l'orangerie du château du Biez à Pecq en Belgique le 1er septembre 2017. Les festivités se sont poursuivis autour d'un dîner au château du Biez. Tous les danseuses et danseurs de l'émission "Danse avec les Stars" étaient présents ainsi que Shy'm, Fauve Hautot et son compagnon Jules, Rayane Bensetti , Alizée et son mari Grégoire Lyonnet et Olivier Minne avec qui Katrina Patchett avait dansé dans "Danse avec les Stars" l'année précédente. © Philippe Doignon/Bestimage Crédits obligatoires: Valentin D'Hoore habillé par Hugo Boss Katrina Patchett en robe Costarellos et chaussures Louboutin Coiffure: Alexandra Dieu pour Vog coiffure Maquillage: Marie Laure Thanneur

16 / 22 Jérémy Chatelain de la Star Academy 2

17 / 22 La chanteuse Alizée a donné de la voix pour se faire entendre des 109 élèves de 5ème qui participaient à la dictée ELA. Cette association de lutte contre les leucodystrophies organise pour la 23ème année consécutive une campagne intitulée "Mets tes baskets et bats la maladie", parrainée par Zinédine Zidane et Alizée, qui se veut être un moment d'échange et de sensibilisation au sujet d'une maladie rare et peu connue. © Olivier Sanchez/Crystal Pictures/Bestimage

18 / 22 Alizée et son compagnon Grégoire Lyonnet - Défilé du 21ème salon du chocolat à la porte de Versailles à Paris le 27 octobre 2015. © Denis Guignebourg / Bestimage

19 / 22 Exclusif - Prix Spécial - No Web No Blog - Grégoire Lyonnet et sa compagne Alizée - People et Backstage - Dernière du spectacle de Brahim Zaibat "Rock It All Tour" à l'Olympia à Paris. Le 1er décembre 2015 © Denis Guignebourg / Bestimage

20 / 22 Exclusif - Prix spécial - Mariage civil à la mairie d'Ajaccio d'Alizée et Grégoire Lyonnet - Ajaccio le 18 juin 2016 © Olivier Huitel - Olivier Sanchez / Bestimage - Crystal

21 / 22 Exclusif - Alizée et son mari Grégoire Lyonnet à la générale de la comédie musicale "Les 3 Mousquetaires" au Palais des Sports à Paris le 7 octobre 2016. © Coadic Guirec - Cyril Moreau / Bestimage